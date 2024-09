Puolustusministeri Häkkänen arvioi Ylellä Israelin poikkeuksellista iskua – “Tässähän on kyse enemmänkin tällaisesta perinteisestä keinosta”

Hakulaitteiden ja radiopuhelinten räjäyttäminen Libanonissa oli teknisesti varsin perinteinen keino, arvioi puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) lauantaina Ylen Ykkösaamussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Häkkäsen mukaan teknologia tarjoaa sodankäyntiin nykyään “laaja-alaisia keinoja”, mutta nyt tuskin oli kyse siitä.

- Tässähän on kyse enemmänkin tällaisesta perinteisestä keinosta. Se on räjähdettä, joka on asennettu ilmeisesti hyvin taitavilla operaatioilla sinne niihin hakulaiteisiin ja muihin puhelinjärjestelmiin. Tässä on enemmänkin varmaan kyse siitä, että Israelilla on erittäin hyvä kyky järjestää tällaisia operaatioita.

Häkkäsen mukaan operaatio on vaatinut monimutkaisen tai uuden teknologian sijaan pikemminkin kykyä tiedustella ja soluttautua hankintajärjestelmiin.

TÄLLÄ viikolla useiden kerrottiin kuolleen ja tuhansien loukkaantuneen Libanonissa, kun äärijärjestö Hizbollahin kannettavia hakulaitteita räjähti samanaikaisesti. Hizbollah syytti teosta Israelia.

Häkkäseltä kysyttiin, miten hän arvioi nyt sodan eskalaation riskiä Lähi-idässä. Häkkänen korosti alueen tilanteen olleen pitkään vaikea.

- Tämä ei ole sinänsä uusi asia. Iskut, joita tällä viikolla on nähty, ovat ehkä tuoneet vähän uusia piirteitä tähän toimintaan. Mutta se, että Israelilla on korkea teknologia ja erittäin merkittävät tiedustelukyvyt, sekään ei ole vielä hirveän iso uutinen.

Häkkänen huomautti, että aiemmin sota on jo eskaloitunut varsin pitkälle esimerkiksi Iranin ohjushyökkäyksen muodossa. Laajamittaista maasotaa Häkkänen ei kuitenkaan ennustanut.

- Siihen on olemassa aika paljon pidäkkeitä vielä.