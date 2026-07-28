Kotimaa
28.7.2026 07:12 ・ Päivitetty: 28.7.2026 07:12
Puolustusvoimat: Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella
Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella.
Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä, että on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön aamulla kello viittä yli kahdeksalta, merialueen rajoitusalue vähän tämän jälkeen.
Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta. Tavoitteena on taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan.
Alueella on aiemminkin ollut rajoituksia varotoimina mahdollisten harhautuvien droonien varalta.
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