Puolustusvoimat: Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella

Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä, että on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön aamulla kello viittä yli kahdeksalta, merialueen rajoitusalue vähän tämän jälkeen.

Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta. Tavoitteena on taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan.

Alueella on aiemminkin ollut rajoituksia varotoimina mahdollisten harhautuvien droonien varalta.