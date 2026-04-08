Puolustusvoimien tutkia kuvattiin – professori: ”Julkisella paikalla ei voi lähteä siitä, että kuvatessa syyllistyisi rikokseen”

Pääesikunnan viestintäosasto sanoo sähköpostitse STT:lle, että operaatioturvallisuussyistä Puolustusvoimien tutkia ei tulisi kuvata tai niiden sijaintitietoja jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime viikolla ainakin Kouvolan Sanomat ja Yle julkaisivat jutun Puolustusvoimien tutkalaitteesta Kouvolassa laskettelurinteen laella. Yle myös julkaisi kuvan tutkalaitteesta.

Operaatioturvallisuus tarkoittaa sotilaallisesti tärkeän tiedon suojaamista siten, ettei se paljastu ulkopuoliselle. Se koskee esimerkiksi tietoja joukkojen sijainnista, tehtävistä, aikatauluista ja toimintatavoista.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Riku Neuvonen kommentoi yleisellä tasolla, syyllistyykö kansalainen rikokseen, jos jakaa kuvia ja sijaintitietoja Puolustusvoimien kalustosta.

– Tietyillä Puolustusvoimien alueilla, kuten varuskunnissa, on kuvauskielto. Julkisella paikalla ei voi lähteä siitä, että kuvatessa syyllistyttäisiin rikokseen.

Neuvonen sanoo, että jos kaupungin keskelle laskettelumäelle tuodaan hyvin näkyvä tutka, on vaikea uskoa, että kuvan ottamalla ja levittämällä aiheuttaisi ongelmia. Siinä tahallisuus olisi niin vähäistä.

VOIKO tavallisen kansalaisen olettaa ymmärtävän, että yleisellä paikalla oleva tutka tai esimerkiksi kuorma-auto olisivat salassa pidettävää tietoa?

- Jos ollaan selkeästi julkisella paikalla, niin lähtökohtaisesti ei. Siitä jää helposti puuttumaan tahallisuus. Jos kuvaaja toimisi tahallisesti, silloin rikosnimikkeenä olisi turvallisuussalaisuuden paljastaminen. En usko, että siinä täyttyisi rikosnimike. Rauhan aikana julkisella paikalla ei tarvitse ehkä olettaa, ettei saisi kuvata.

Entä miltä asia näyttää tiedotusvälineiden osalta?

– Jos Puolustusvoimien kalustoa on näkyvällä ja julkisella paikalla rauhan aikana, lähtisin siitä, että tiedotusvälineet voi kuvia julkaista. Siitä ei välttämättä seuraa suoraa vahinkoa, mutta nämä ovat aina hankalia tapauksia.

Neuvonen huomauttaa, ettei tiedotusvälineiden tehtävänä ole tietää laitteiden suorituskykyjä.

- Tämä tarkoittaa sitä, että jos Puolustusvoimat ei halua kuvista käyvän selville, mihin jokin tutka esimerkiksi kykenee, on Puolustusvoimien tehtävänä huolehtia, ettei kuka tahansa voi kävellä laitteen viereen kuvaamaan.

NEUVONEN sanoo, että Puolustusvoimat voi itse linjata, mitä tietoja sen yleisellä paikalla olevasta kalustosta voi jakaa julkisuudessa.

- Se voi linjata ja muistuttaa, että jokin on kiellettyä, laissa tarkoitettua sotilaallista maanpuolustustoimintaa. Silloin on osoitettava, että kuvaaja on ollut tietoinen tästä kiellosta. Silloin on myös olennaista, että mikä on kiellon tai muun tavoite.

Neuvonen sanoo, että tavoite täyttyy aika huonosti silloin, kun kyseessä on yleisellä paikalla olevaa kalustoa.

- Kiellot eivät estä sitä, jos joku haluaa vahingollisessa tarkoituksessa kuvata julkisella paikalla.

Jos kansalainen tällaisen kuvan ottaisi ja julkaisisi, niin mihin rikokseen silloin syyllistyisi?

- Tavallinen kuvaaminen voi olla turvallisuussalaisuuden paljastamista, mutta silloin tekijän on täytynyt tietää, että kyse on turvallisuussalaisuuksista ja tieto on hankittu oikeudettomasti. Tavallisen ihmisen kohdalla tahallisuuden osoittaminen on haasteellista.

Ville Väänänen / STT