Politiikka

18.11.2025 12:06 ・ Päivitetty: 18.11.2025 12:32

Purra: Suomi vaarassa joutua tarkkailuluokalle heti alkuvuodesta

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 18. marraskuuta.

On syytä varautua siihen, että Suomi joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn heti alkuvuodesta, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).

Demokraatti

Demokraatti

– Tämä näyttää lukujen perusteella hyvin selvältä, Purra sanoi eduskunnan velkajarrukeskustelussa tiistaina.

Komissio tekee päätöksen mahdollisesta liiallisen alijäämän menettelystä ensi viikolla.

Purra luonnehti komission maanantaina julkaisemaa ennustetta Suomen talouden kehityksestä pysäyttäväksi.

– Komission virkamiesten arvion mukaan julkinen velkamme ylittää 90 prosentin kriittisen rajapyykin jo ensi vuonna. Komission ennusteessa julkisen talouden alijäämä on vielä 4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2026.

Ennen täysistunnon alkua Purra kommentoi Helsingin Sanomille, ettei valtiovarainministeriössä uskota tarkkailuluokasta seuraavan Suomelle välittömiä uusia sopeutustarpeita.

TARKKAILULUOKAN rajana on 3 prosentin ylittävä julkisen talouden alijäämän osuus bruttokansantuotteesta. Suomi on rajan jo aikaisemmin ylittänyt.

– Julkisen talouden tilanne on siis vakava. Valtiovarainministeriön riippumaton ennuste valmistuu joulun alla. Saamme silloin uusimman tiedon julkisen velan kehityksestä. Kuitenkin kuten olen jo hyvän tovin varoittanut, on syytä varautua siihen, että Suomi joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn heti alkuvuodesta. Tämä näyttää lukujen perusteella hyvin selvältä.

– Puolustusmenot eivät selitä nykyistä alijäämäämme, vaan kyse on tulopohjan heikosta kehityksestä suhteessa muihin kasvaviin menoihin, kuten nopeasti kasvaviin sotemenoihin ja tulonsiirtoihin valtion siirtotaloudessa.

Purran mukaan Suomi on rakentanut vuosikymmen kuluessa liian suuren sosiaalivaltion, jonka menotarpeet mitoitettiin Nokia-klusterin huumavuosiin.

– Tuo huuma oli kuitenkin kangastus eikä raha lisääntyneisiin ja kasvaneisiin etuihin, oikeuksiin ja tukiin yksinkertaisesti riitä.

