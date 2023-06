Purra: ”Ihmettelenkin tätä ajatusta, että tämä on vain RKP:lle ikävä asia”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sai tänään hallitusneuvotteluihin saapuessaan medialta ensimmäisenä vastattavakseen kysymyksen puolueen entisen puoluesihteerin Simo Grönroosin poistumisesta hallitusneuvotteluista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Grönroosin mukaan perussuomalaisilla on liian lepsut tavoitteet maahanmuuttopolitiikassa.

Poistuminen tapahtui jo noin viikko sitten ja hämmennystä on herättänyt, että Purra ei ollut saanut asiasta tietoa.

– Välissä on ollut hieman rikkinäistä puhelinta sen suhteen, että mikä on tyytymättömyyttä ja mikä on ulosmarssimista. Mutta mielestäni tämä osoittaa varsin hyvin sen, mitä olen itse yrittänyt tässä monta päivää kertoa, että kyseessä on todellakin kompromissi ja meillä on monessa asiassa ollut myös nielemistä. Siksi ihmettelenkin tätä ajatusta, jota osin täältä ja osin sieltä päin esitetään, että tämä on vain RKP:lle ikävä asia, Riikka Purra kommentoi.

Hallitusneuvotteluissa on ollut mediatietojen mukaan esillä se, että EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin muuttavilta vaaditaan vähintään 1600 euron tulot kuukaudessa oleskeluluvan saamiseksi. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on ollut huolissaan, koska moni ravintola-alalla työskentelevä EU:n ulkopuolinen työntekijä tienaa tällä hetkellä alle 1 600 euroa kuussa. Purra ei vastauksesta päätellen laittanut paljon huolille painoa.

– Tulorajan tarkoitushan on rajoittaa maahantuloa ja sitä tämä tekee, hän kuittasi.

Hufvudtadbladetin tietojen mukaan kristillisdemokraatit olisi tuonut hoitohenkilökunnan oikeutta kieltäytyä abortista esiin hallitusneuvottelukeskusteluissa.

– Ei ainakaan minun tietääkseni ole ollut puhetta, mutta toki on terveydenhuoltoa käsittelevä ryhmä, jossa on saatettu asiasta keskustella, Riikka Purra kommentoi.

RIIKKA Purralta kysyttiin myös perussuomalaisten kaupunginvaltuutetun Pride-kommenteista, jotka ovat järkyttäneet Lieksassa.

– En ole valitettavasti tähän ehtinyt tähän perehtyä. Näin sen eilen uutisista. Selvitämme asiaa ja palaamme siihen. Ei ole asiallisesti keskustelua, Purra sanoi.

Hallitusneuvottelujen etenemisestä Purra kertoi, että muutama pöytä on valmistumassa ja puheenjohtajat istuvat tänään pitkää päivää ja yrittävät selvittää joitakin riita-asioita.

Kehitysyhteistyörahojen leikkaus on ollut Purran mukaan jo pari-kolme kertaa puheenjohtajapöydällä ja on ilmeisesti jälleen huomenna.

– Osapuolet ovat kaukana toisistaan.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo sanoi tänään, että soteen on pakko tuoda enemmän yksityistä sektoria mukaan. Myös Purra pääsi median edessä kommentoimaan teemaa.

– Ei taida tässä tilanteessa varsinkaan olla mitään muuta vaihtoehtoja hoitojonojen ja hoitovelan purkamiseen kuin se että otetaan kaikki toimijat mukaan. Perussuomalaiset ei suhtaudu soten toimijoihin ideologisesti. Meillä ei ole mitään pakkoa lisätä julkisen puolen vastuita eikä toisaalta yksityisen puolen valtaa näissä asioissa. Meidän sote on sellaisessa kriisissä tällä hetkellä, että me tarvitsemme kaikki mahdolliset keinot, että me pääsemme tästä eteenpäin.

Purralta kysyttiin myös vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteesta ja siitä, miten tavoitteessa pysymistä arvioidaan. Hän on kertonut pitävänsä typeränä etukäteen päätettyä Suomen hiilineutraaliuden tavoitevuotta 2035 eikä hän usko, että tavoitetta on mahdollista saavuttaa.

– Varmasti päästöjä tarkastellaan, taakanjakosektorin toimintaa ylipäätänsä samaan tapaan kuin tälläkin hetkellä. Mutta minä olen oman näkemykseni siitä, että tullaanko tämä saavuttamaan, monta kertaa kertonut ja myös ajatukseni siitä, onko järkevää pitää tällaisia tiukkoja vuosilukuja, jotka ovat epärealistisia ja mitä haittaa niistä mahdollisesti olisi. Mutta samaan hengenvetoon, energia- ja ilmastopolitiikan ohjaaminen ja tulevan hallituksen muotoilut siinä ovat huomattavasti tärkeämpiä kuin se yksittäinen vuosiluku, Purra totesi tänään aamulla.