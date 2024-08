Purra moukaroi oppositiota eduskuntaryhmän kokouksessa – “Keskusta haluaisi kahvia ja pullaa ratkaisemaan joka ikisen ongelman”

Hallitus on valmistautumassa toiseen budjettiriiheensä tilanteessa, jossa edelleenkään talous ei anna liiemmin positiivista nostetta, mitään apuja ulkopuolelta ei ole luvassa, ja moni yksityiskohta, ylivoimaisesti suurimpana hyvinvointialueet, huutavat entistä punaisemmalla. Johannes Ijäs Demokraatti

Näin sanoi valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puhuessaan eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa tänään Kouvolassa.

– Yhtä punaisena huutaa oppositio, jolla ei varmasti vuosikymmeniin ole ollut yhtä helppoa kuin nyt. Sen sijaan, että oppositio rakentaisi edes hitusen johdonmukaista vaihtoehtoa hallituksen talous- ja finanssilinjalle, se lyö, iskee, ampuu joka suuntaan, kaikilla mahdollisilla keinoilla, Purra jatkoi.

Hän syytti oppositiota loogisten vaihtoehtojen puutteesta. Osansa sai tuttuun tyyliin myös media.

– Vastustaessaan yhtä suurella tarmolla merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä ja esimerkiksi kuin Julkisen sanan neuvoston rapian sadantuhannen leikkausta, kykenemättä lainkaan priorisoimaan, sekoittaessaan tahallaan vaikean suhdannetilanteen vaikutukset siihen, mitä hallitus tavoittelee keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, se onnistuu pitämään tietenkin mölyä. Ja mölyä riittää, jota media sitten riemulla klikkiotsikoissaan toistaa ja edesauttaa, mutta mitään varsinaista vaihtoehtoa oppositiolla ei ole tarjolla.

PURRA sanoitti omilleen opposition huolen olevan retorista ja pelkkää puhetta.

– SDP kerta toisensa jälkeen repii miljardinsa sieltä puheenjohtajan hihoista. Entä keskusta? Se haluaisi parlamentaarisen ryhmän, kahvia ja pullaa ratkaisemaan joka ikisen ongelman, aika usein vielä sellaisen, jota se on itse ollut luomassa.

Purran mukaan hallitus onkin korjaamassa muiden aiheuttamia ongelmia, esimerkiksi viime hallituksen “sotehimmeliä”.

Purra sanoi, että hallitustyötä on takana vasta reilu vuosi ja on jo tehty päätökset poikkeuksellisen kovasta korjaussarjasta. Hän totesi, että hyvät vaikutukset alkavat toivottavasti näkyä pian. Osa toimista konkretisoituu hänen mukaansa kuitenkin vasta seuraavalla hallituskaudella.

Purra pyrki luomaan myös toivoa sanomalla, että talouden ankea pohja on kuitenkin saavutettu, ja näkymät ovat eteen- ja ylöspäin.

– Monelta toimialalta näkyy pieniä valopilkkuja, vaikka elintärkeä vientisektorimme edelleen yskii. Inflaatio on huomattavasti hidastunut ja se näkyy kuluttajan kukkarossa, hän muun muassa sanoi.

PURRA totesi, että kukaan ei pidä verojen korotuksista mutta leikkauksilla ei olisi päästy vaadittavaan.

– Isosta arvonlisäverokorotuksesta huolimatta kokonaisveroaste ei hallituskaudella nouse, ja näin sen on oltava. Verotus on musertavan kovaa, etenkin suhteutettuna siihen, että sillä saatava hyvinvointiyhteiskunnan hyvä, kuten se sosiaali- ja terveydenhuolto, on kaukana siitä, mitä näillä menoilla voisi odottaa.

– Veroja maksetaan kyllä suurempia nurisematta, mikäli niillä nähdään tehtävän tarpeellisia ja järjellisiä asioita tämän maan ja sen kansan hyväksi. Valitettavasti sosiaalivaltio on päässyt paisumaan ja käyttää veronmaksajan kallisarvoista rahaa moraalittomasti.

Purra puhui “verorahoitteisesta kuplasta”, joka on hänen mukaansa paljon pahempi kuin hän luuli ennen nykyisiä tehtäviään.

– Sitä on kasvatettu vuosikymmeniä, poliittisin intressein, vähän tai paljon piilossa. Ihan tottako tämäkin pitää veronmaksajan hoitaa, mietin usein huoneessani, jonka ikkunan alla marssitaan, huudetaan ja uhkaillaan – välillä ihan perustellusti, välillä ihan vain, että jostakin saavutetusta edusta pitää jälleen luopua.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja puhui tämän jälkeen työperäisestä maahanmuutosta ja ulkomaisista huippuosaajista.

– Nyt kun maassa on ensimmäistä kertaa hallitus, joka merkittävästi rajoittaa Suomelle haitallista maahanmuuttoa, ovat puhuvat päät keksineet, että tämä estää huippuosaajien saamisen. Väite on tietenkin täyttä puppua.

Purran mukaan maahanmuutosta käytävä keskustelu on edelleen ala-arvoista.

– Aihe on poliittisesti siitä erikoinen, että siinä toisensa siinä löytävät Eteläranta ja vasemmistososialistit, totta kai eri syistä tosin. Kansan Uutiset ja Demokraatti innolla tuuttaavat sivuilleen Etelärantaa, kunhan kyse on maahanmuutosta, ja joskus myös ilmastopolitiikasta tai vaikka EU:n velkapaketeista. Mutta faktaperusteista ja kriittistä keskustelua massasiirtolaisuudesta ja väestönmuutoksesta – tai Suomelle haitallisen maahanmuuton kiristystoimia – ei voida lopettaa eikä lopeta sen perusteella, että sen kuvitellaan vaikuttavan vetovoimaan oikeiden osaajien keskuudessa. Suomi ei ole mikään poikkeus enää, vaan samanlaista kriittisyyttä toteutetaan kaikissa Euroopan maissa. Osassa maista se vain taitaa olla valitettavasti jo liian myöhäistä.

PURRAN mukaan koulutetuille ulkomaalaisille ammattilaisille ei ole tällä hetkellä tarpeeksi houkuttelevia työmahdollisuuksia Suomessa. Silti hän totesi, että hallitus ei millään lailla vaikeuta korkeakoulutettujen osaajien muuttoa.

Sen sijaan Purra sanoi, että esimerkiksi Ruotsin hallitus on rajoittanut huomattavasti matalapalkkamaahanmuuttoa ja tämä sama tapahtuu Suomessa myös jossakin vaiheessa.

– Mitä tulee sitten oikeisiin ulkomaalaisiin huippuosaajiin, miten heitä sitten saadaan, mikäli heitä halutaan. Heitä saadaan yksityissektorivetoisen talouskasvun mukana. Tällöin syntyy korkean lisäarvon työpaikkoja, joihin myös ulkomaalaiset haluavat hakeutua. Tämä on todella yksinkertaista. Valtion tehtävä sen sijaan ei ole roudata vuodesta toiseen sosiaaliturvan varassa elävää matalapalkkamaahanmuuttoa.

Purran mukaan perussuomalaiset ovat olleet viimeisen vuoden vähän liian kilttejä. Hän maalasi jälleen kuvaa nurkkaan maalatusta puolueesta.

– Vastustajien härski sumutus ja vääristely voi olla kovaäänistä ja kaiun voimasta se voi kuulua kaikkialla. Välillä itsestänikin tuntuu, että kaikki vastustavat meitä. Mutta sitä voimakkaampana ja sitä jatkuvampana pitää kuulua vastaus, meidän vastauksemme, meidän oikaisu, asian oikea laita. Ei kukaan muu puolusta meitä kuin me itse. Mediassa ei milloinkaan tule lukemaan otsikkoa siitä, että perussuomalaiset olivat oikeassa.