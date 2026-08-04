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Politiikka

4.8.2026 06:41 ・ Päivitetty: 4.8.2026 06:41

Purra: Talouskasvulla ei juuri merkitystä budjettineuvotteluissa – paitsi ”poliittinen inhimillisyys”

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vastasi median kysymyksiin ministeriön sisäisten budjettineuvottelujen alkaessa Espoon Moisniemessä.

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että orastavilla talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvottelu-urakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin.

- Kun talous kasvaa, niin säästötoimia on helpompi tehdä, Purra kommentoi saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin Espoon Moisniemeen.

Valtiovarainministerin mukaan luvassa ei ole yllätyksiä, eikä hallituskauden viimeisessä budjetissa enää ehdittäisikään tehdä isoja asioita.

KUNTA– ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen sanoi, että vaikka yritysten ja perheiden taloudessa on positiivisia merkkejä, julkisen talouden puolella on vielä haasteita.

Ikosen mukaan niitä on esimerkiksi kuntataloudessa.

Viime vuonna niin sanottu Purran lista herätti hallituskumppaneissa ärtymystä, kun valtiovarainministeri esitti menoleikkauksia, joista ei oltu yhdessä sovittu.

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Ikonen vakuutti odottavansa Moisniemestä hyvää keskustelua.

- Kevään kehysriihessä saimme yhdessä rakennettua hyvän kokonaisuuden. Siellä on muun muassa isoja veroratkaisuja ja muita, joita nyt sitten tässä budjetissa laitamme toimeen. Käsittääkseni meillä on aika hyvä yhteinen näkemys, Ikonen sanoi.

Valtiovarainministeriön neuvotteluissa on mukana myös elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Purran odotetaan kertovan medialle neuvottelujen etenemisestä seuraavan kerran puolenpäivän aikaan.

Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden kuluttua. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle.

STT/Kaisu Suopanki

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