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Politiikka

23.7.2026 09:53 ・ Päivitetty: 23.7.2026 12:13

Kansanedustaja: Suomen epäonnistuneinta valtiovarainministeriä ei massatyöttömyys ja ihmisten hätä kiinnosta

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eduskunnassa tiistaina 21. heinäkuuta.

Perussuomalaiset näyttää löytäneen jälleen tutun levyn taloushuolien karkottamiseen, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kannanotossaan.

Demokraatti

Demokraatti

Vastuunotto heikosta taloustilanteesta jää valtiovarainministeripuolueella Razmyarin mukaan vähäisemmäksi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra esitti Helsingin Sanomissa, että julkisten menojen automaattisista indeksikorotuksista olisi luovuttava ja ne olisi alistettava joka kerta erilliselle poliittiselle päätökselle. Tämä leikkaisi etenkin sosiaaliturvaa ja kiristäisi sen jakoperusteita entisestään.

– Riikka Purra soitti kansalaisille tänään jälleen kerran tuttua levyä Suomen taloushaasteisiin. Ihmisten jakaminen meihin ja muihin on perussuomalaisten mantra.

– Totuus kuitenkin on, että tällä kaudella puolue on kunnostautunut ennen kaikkea kurjistamalla pienituloisten ja tavallisen suomalaisen palkansaajan asemaa monin tavoin, Razmyar sanoo tiedotteessaan.

RAZMYAR huomauttaa, että hallituksen keskittyessä selittelemään parhain päin omia epäselvyyksiään ja sisäisiä jännitteitään Garden Helsinki -jupakassa suomalaiset keskittyvät sinnittelemään vaikeassa työttömyystilanteessa, jota hallitus ei ole lupauksistaan huolimatta saanut ratkottua.

Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa työttömien määrä on jälleen kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Työttömiä on kesäkuussa ollut 297 000 ihmistä.

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Viime vuonna luku oli 294 000. Lisäksi 25-34-vuotiaiden työmarkkinatilanne on jatkanut heikkenemistään.

– On aivan selvää, että ensi kaudella joudutaan sopeuttamaan. Reilua olisi kuitenkin puhua myös siitä, miksi tämä miljardiurakka on edessä. Petteri Orpon (kok.) ja Purran hallitus on epäonnistunut massiivisesti taloustavoitteissaan.

– Valtiovarainministeriltä olisi toivonut edes muutamaa sanaa sadoille tuhansille työttömille. Mutta näyttää olevan niin, että tavallisen työntekijän tilannetta ei tarvitse miettiä, kunhan maahanmuuttajia saadaan tavalla tai toisella höykkyytettyä, Razmyar sanoo.

Razmyar kutsuu Purraa tiedotteessaan ”Suomen epäonnistuneimmaksi valtiovarainministeriksi”.

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