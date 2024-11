Purran puheet hämmentävät, SDP:stä vaaditaan nyt pääministerin ilmoitusta – “Vakava paikka”

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen vaatii pääministeri Petteri Orpoa (kok.) antamaan pääministerin ilmoituksen hallituksen kasvutoimien listauksesta ja sen alkuperästä. Simo Alastalo Demokraatti

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) väitti torstain kyselytunnilla, ettei kyseessä olisi “hallituksen lista”, vaan työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron kasvutyöryhmän listaus.

– Nyt en tiedä, millaista rautalankaa teille kannattaisi vääntää, jos täältä on kaksi ministeriä jo kertonut, että kyseinen 500 kasvutoimen lista ei ole hallituksen lista vaan Risto Murron työryhmän tekemä kokooma hallitusohjelmassa olevista erilaisista toimista. Tämä on nyt kolmeen kertaan täältä aitiosta teille kerrottu, Purra ripitti torstain kyselytunnilla.

MTV uutiset kertoi tällä viikolla listan sisällöstä ja totesi listan olevan virkatyötä.

– Lokakuussa valmistuneen selvityksen takana ovat valtioneuvoston kanslian virkamiehet, jotka kävivät läpi, kuinka paljon talouskasvua edistäviä toimia nykyinen hallitusohjelma sisältää. Selvitys tehtiin Risto Murron johtamaa uusia kasvutoimia etsivää työryhmää varten, MTV:n uutisessa todettiin.

MYÖS Helsingin Sanomat sai perjantaina pääministerin esikunnasta vahvistuksen, jonka mukaan valtioneuvoston kanslian virkamiehet ovat pyytäneet eri ministeriöiden virkamiehiltä esitykset mahdollisista kasvutoimista. Hallitusohjelmasta poimitut ehdotukset on lehden mukaan koostettu noin 500 ehdotuksen listaksi, joka on annettu Murron työryhmälle jatkovalmistelua varten.

“Tässä on hieman ehkä pyritty bluffaamaan.”

Räsäsen mukaan Purran väitteet kasvulistan alkuperästä kertovat siitä, että ääni hallituksen kellossa on parissa viikossa muuttunut.

– Kun tästä kaksi viikkoa sitten keskusteltiin kyselytunnilla, pääministeri kehui tätä sydämensä kyllyydestä hallituksen listaksi. Kun paljastui mitä lista pitää sisällään, varapääministerin (Purran) ääni oli kellossa toinen. Tämä ei enää ollutkaan hallituksen lista vaan Risto Murron lista. Tämä kertoo siitä, että kun listan sisältö on kaikille paljastunut, niin hallitus on itsekin tainnut huomata, että tässä on hieman ehkä pyritty bluffaamaan ja sitä onkin nyt vaikeampi hehkuttaa, Räsänen sanoo.

Tarkalleen ottaen pääministeri Orpo totesi lokakuun 24. päivän kyselytunnille näin:

– Mainitsitte tuon 500 kasvutointa. Se ei ollut lupaus, vaan se oli toimitusjohtaja Murron työryhmän taustaselvityksessä saama luku, kun he kävivät meidän hallitusohjelmamme läpi. He löysivät sieltä 500 eri kasvua vauhdittavaa kirjausta ja tointa, joista osa on tehty, osa on putkessa.

PURRAN lausunnot asettuvat Räsäsen mukaan outoon valoon myös siihen nähden, miten keskustelu kasvulistasta käynnistyi.

– Kaksi viikkoa sitten keskiviikkona hallitus oli kokoontunut iltakouluun, jossa se oli tätä kokonaisuutta käsitellyt. Ja itse tiedotti iltakoulun jälkeen, että hallituksella on tällainen listaus, jossa on 500 kasvutoimea. Kun koko keskustelu alkoi tästä, on vaikea kuvitella, ettei valtiovarainministeri olisi tiennyt asian oikeaa laitaa. Näyttää enemmän siltä, että hän pyrki parhaansa mukaan selittelemään ja pesemään listasta kätensä, kun kävi ilmi, että lista on paljastunut bluffiksi.

“Taitaa olla niin, että hallitus on laittanut toisen ylähuuleen ja toisen alahuuleen.”

Valtioneuvoston tiedotteen (23.10.) mukaan hallituksen iltakoulun “keskustelun pohjana oli Murron johdolla toimivan Kasvuriihi-hankkeen valmisteluryhmän ministeriöiltä pyytämät tiedot talouskasvua tukevien toimenpiteiden toteutus- ja valmistelutilanteesta” (kursivointi toimituksen).

Toisin sanoen myös Orpon sanomiset kahden viikon takaisella kyselytunnilla ovat jonkin verran epäselviä ja antavat listan alkuperästä hieman erilaisen kuvan kuin valtioneuvoston tiedote.

Räsäsen mukaan on syytä epäillä, että Purra antoi torstain kyselytunnilla tietoisesti eduskunnalle väärää tietoa.

– On aina vakava paikka, jos ministeri tietoisesti pyrkii ohjaamaan eduskuntaa harhaan. Sekaannuksen välttämiseksi olisi hyvä, että kasvun ja työllisyyden kokonaisuudesta annettaisiin pääministerin ilmoitus. Siinä voidaan sitten tämä hallituksen 500 toimenpiteen listakin käsitellä. Kun hallitus kerran uskoo näihin, mitä he ovat kirjanneet kasvutoimenpiteiksi, niin ei pitäisi olla mitään vaikeutta tuoda tätä kunnolla eduskunnan käsittelyyn pääministerin ilmoituksen kautta. Näin pääsisimme keskustelemaan siitä, millä tavalla hallituksen toimenpiteet tosiasiallisesti kasvuun vaikuttavat. Siinä suhteessahan tulostaulu näyttää aika heikolta.

RÄSÄNEN pitää pääministeripuolue kokoomuksen 11. marraskuuta käynnistyvää kasvu- ja yrittäjyyskiertuetta ajankohdaltaan erikoisena.

– Varmaankin lähtevät hehkuttamaan tämän listan tuloksia. Se näyttää hieman huvittavalta varsinkin, kun IMF on tänään antanut Suomelle suosituksia, joissa on todettu, että meidän talouskasvumme on tänä vuonna ollut koko maailmassa kymmeneksi huonointa. En tällaisessa tilanteessa lähtisi tätä listaa hehkuttamaan ympäri Suomea.

MTV:n julkistamalla listalla on mukana erikoisiakin toimenpiteitä kuten rahapelilait, joista hallitus laskee saatavan yhdeksän kasvutoimea. Alkoholilait tuottavat hallituksen mukaan kuusi ja nikotiinipussit kaksi kasvutoimea.

– Jokainen voi miettiä miten nikotiinipusseista saadaan kaksi kasvutoimea. Taitaa olla niin, että hallitus on laittanut toisen ylähuuleen ja toisen alahuuleen ja luulee, että tämä sillä tästä oikenee, Räsänen sanoo.