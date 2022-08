Putin aikoo osallistua G20-kokoukseen – Zelenskyin oletettu jättäytyvän tämän vuoksi pois

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin aikovat molemmat osallistua paikan päällä G20-maiden tulevaan huippukokoukseen. Asiasta kertoi kokouksen isäntämaana toimivan Indonesian presidentti Joko Widodo uutistoimisto Bloombergin haastattelussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Xi Jinping on tulossa. Myös presidentti Putin on kertonut minulle tulevansa, Widodo sanoi.

Tapaaminen pidetään Indonesian Balilla 15. ja 16. marraskuuta.

Kiinan ja Venäjän presidenttien osallistumista kokoukseen on pidetty epävarmana, sillä Xin ja Putinin ulkomaanmatkat ovat olleet viime aikoina jäissä. Länsimaat ovat eristäneet Venäjän sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan. Xin matkustamista puolestaan ovat rajoittaneet Kiinan tiukat koronatoimet.

Putinin esikunnasta ilmoitettiin jo huhtikuussa, että tämä oli saanut kutsun G20-kokoukseen ja aikoo osallistua joko paikan päällä tai videolinkin välityksellä. Yhdysvallat on ilmoittanut vastustavansa Putinin saapumista Balilla pidettävään kokoukseen. Viimeksi huhtikuussa järjestetyssä G20-ryhmän kokouksessa useat maat marssivat ulos Venäjän puheenvuoron aikana.

Indonesia ei kuitenkaan ole perunut kutsua, vaan sanonut, että maa haluaa pysytellä neutraalina Ukrainan sodassa.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin kertonut osallistuvansa G20-maiden tulevaan huippukokoukseen ainakin videolinkin välityksellä. Zelenskyi sai kutsun, vaikka Ukraina ei kuulu G20-valtioihin.

Zelenskyi on kertonut, että hänen osallistumisensa riippuu Ukrainan turvallisuustilanteesta ”sekä huippukokouksen osallistujien kokoonpanosta”. Zelenskyin on oletettu jättäytyvän pois, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin on kokouksessa mukana.