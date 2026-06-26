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Kotimaa

26.6.2026 10:27 ・ Päivitetty: 26.6.2026 10:27

Puumala-virusta runsaasti liikkeellä

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Myyrä Lempäälän Ideaparkin pihalla 2.helmikuuta 2009.

Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle Puumala-virukselle on kasvanut talven runsaiden metsämyyräkantojen vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Luken mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat tai virtsaavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla tai imurilla, jotka voivat nostaa ilmaan pölyä.

Hantaviruksiin kuuluva Puumala-virus säilyy Luken mukaan tartuntakykyisenä huoneenlämmössä kaksi viikkoa. Vuosittain noin tuhat ihmistä sairastuu Suomessa myyräkuumeeseen.

PETTERI Orpon (kok.) hallitus lisäsi Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon toukokuussa, kun useita ihmisiä kuoli virukseen Argentiinasta Kap Verdelle matkalla olleella risteilyaluksella. Lisäksi useat ihmiset aluksella saivat tartunnan.

Luken mukaan metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat taas ovat romahtaneet viime syksyn huipusta.

Myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun pohjoisosissa ja valtaosassa Lappia myyräkannat ovat olleet parin vuoden ajan pieniä. Pikkunisäkkäiden kannat vaihtelevat Luken mukaan pohjoisilla alueilla yleensä 3-4 vuoden jaksoissa.

Myyrät aiheuttavat tuhoja puita järsimällä. Myyrien määrä oli Luken mukaan viime talvena Itä-Suomessa ja Keski-Suomen kautta Etelä-Pohjanmaalle ulottuvalla vyöhykkeellä niin suuri, että alueella on vääjäämättä tapahtunut myyrien tekemiä taimikkotuhoja.

Merkittävimmät taimituhot kaikille puulajeille aiheuttavat peltomyyrät.

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