Puun pienpoltto aiheuttaa vuosittain 200 ennenaikaista kuolemaa – on jo Suomen suurin pienhiukkasten ja mustan hiilen päästölähde

Puun pienpoltto on jo suurin pienhiukkasten ja mustan hiilen päästöjen lähde Suomessa, käy ilmi tuoreesta väitöskirjasta. Asiaa selvitti väitöksessään Suomen ympäristökeskuksen tutkija Mikko Savolahti.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tutkimuksen tulosten mukaan pienpoltto aiheuttaa Suomessa vuosittain 200 ennenaikaista kuolemaa. Lisäksi pienpoltto kiihdyttää osaltaan ilmastonmuutosta.

Puun pienpoltto mielletään usein talojen ekologiseksi lämmitysmuodoksi.

– Muilla sektoreilla ilmansaasteiden päästöjä on onnistuttu vähentämään tehokkaasti lainsäädännöllä. Siksi puun pienpoltto on noussut merkittävimmäksi hiukkasmaisten päästöjen lähteeksi. Viime vuosikymmeninä puunpolton suosio on vielä entisestään kasvanut. Tilanne on sama monissa Euroopan maissa, Savolahti sanoo tiedotteessa.