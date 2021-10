Pyrkimys löytää haastaja Viktor Orbanille tulevissa vaaleissa etenee loppusuoralle

Unkarin opposition pyrkimys löytää haastaja pääministeri Viktor Orbanille tulevissa vaaleissa etenee loppusuoralle. Sunnuntaina alkoi viikon kestävä esivaali, jossa vastakkain on kaksi loppusuoran ehdokasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oppositio on ensimmäistä kertaa sopinut valitsevansa vain yhden yhteisen pääministeriehdokkaan ja asettaa vaalipiireissä yhteisen ehdokkaan kilpailemaan Orbanin nationalistista Fidesz-puoluetta vastaan. Vaalien odotetaan olevan ensi vuonna huhtikuussa.

Ensimmäisen esivaalikierroksen jälkeen opposition ehdokkuudesta kilpailevat vasemmistolaista Demokraattinen liittouma -puoluetta edustava Klara Dobrev sekä ekonomisti Peter Marki-Zay.

Europarlamentin varapuhemies voitti ensi kierroksen

Europarlamentaarikko Dobrev edustaa Unkarin suurinta oppositiopuoluetta. Hän voitti esivaalin ensimmäisen kierroksen 35 prosentin ääniosuudella. Dobrev on ollut yksi europarlamentin varapuhemiehistä vuodesta 2019 lähtien. Hän oli ministerinä 2000-luvun alussa. Hänet tunnetaan EU:n kannattajana ja hän määrittelee itsensä sosiaalidemokraatiksi.

Dobrev on Unkarin näkyvin edustaja europarlamentissa, mutta hän kertoo, ettei häntä ole kertaakaan kutsuttu esiintymään Unkarin valtiollisessa mediassa, joka on asettunut vankasti Orbanin tueksi. Mielipidemittausten perusteella Dobrevin heikko kohta on hänen miehensä, entinen pääministeri Ferenc Gyurcsany, joka on myöntänyt valehdelleensa vuonna 2006 pitämässään puheessa.

Dobrev sanoo haluavansa kumota Orbanin vuoden 2010 vaalien jälkeen läpi runnoman perustuslain, joka hänen mukaansa tähtää pääosin Orbanin vallan pönkittämiseen.

”Orbanin painajainen” nousussa

Marki-Zay oli esivaalin ensimmäisellä kierroksella kolmas, mutta ylipuhui kakkoseksi tuleen Budapestin pormestarin Gergely Karacsonyn vetäytymään kisasta.

- Uskon, että Peter Marki-Zay kykenee yhdistämään opposition, Karacsony sanoi.

Analyytikko Robert Laszlo kutsuu Marki-Zayta Orbanin painajaiseksi.

– Toisin kuin Dobrev, häntä ei voi helposti leimata Ferenc Gyurcsanyn sätkynukeksi.

Marki-Zay nousi tunnetuksi, kun hän vuonna 2018 voitti pormestarin paikasta käydyt täytevaalit kotikaupungissaan Hodmezovasarhelyssa. Kaupunki oli ollut vuosikymmenten ajan Fideszin tukikohta.

Hän on seitsemänlapsisen perheen isä, harras katolilainen ja on asunut Yhdysvalloissa ja Kanadassa viiden vuoden ajan. Hän onnistui vaaleissa keräämään tukea laidasta laitaan ja on siitä asti kampanjoinut opposition yhtenäisyyden puolesta. Hänellä uskotaan olevan Dobrevia paremmat mahdollisuudet vedota myös konservatiivisiin äänestäjiin, jotka ovat saaneet Orbanin itsevaltaisuudesta tarpeekseen.