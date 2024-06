Qvintus: Käännytyslaille ei – “Hallitus saisi luvan hävetä”

Sosialidemokraattien on aika sanoa käännytyslaille ei, kirjoittaa SDP:n piirijohtaja ja puoluehallituksen jäsen Dimitri Qvintus blogissaan. Demokraatti Demokraatti

Perustuslakivaliokunta käsittelee tänään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi eli niin kutsuttua käännytyslakia.

Valiokunnan lausunto saattaa valmistua tänään tai alkuviikosta.

– Nyt jo kuitenkin tiedetään Helsingin Sanomien jutun perusteella, että kaikki perustuslakivaliokunnan kuulemat 18 johtavaa asiantuntijaa ovat sitä mieltä, että lakiesitystä ei mitenkään voi hyväksyä. Oikeusoppineiden sanat ovat karua luettavaa. Käännytyslaki koki täydellisen tyrmäyksen niin perustuslain, kansainvälisten sopimusten kuin ihmisoikeuksien ja oikeusturvankin osalta. Hallitus saisi luvan hävetä, että se on tuonut näin luokattoman surkean esityksen eduskuntaan, Qvintus kirjoittaa.

Qvintus sanoo henkilökohtaisesti olleensa koko ajan ollut sitä mieltä, että käännytyslaki on “suorassa ristiriidassa Suomen perustuslain, kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien (ja/eli SDP:n arvojen) kanssa”.

– Myös Finlands Svenska Socialdemokrater eli SDP:n ruotsinkielinen piiri, jonka puheenjohtaja olen, on suhtautunut käännytyslakiin erittäin kriittisesti. Mielestäni on selvää, että SDP:n vastauksen tähän hallituksen perussuomalaiseen lakiesitykseen on oltava selvä ei, hän jatkaa.

– SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar on esimerkillisesti ja erittäin johdonmukaisesti kritisoinut kännytyslain ongelmia sekä puolustanut suomalaista oikeusvaltiota. Hän on aivan oikein sanonut, että oikeusvaltiosta ei ole kevennettyä versiota. Olen täysin samaa mieltä: joko olemme oikeusvaltio tai emme ole, Qvintus kirjoittaa.

– Mielestäni ainoa, mitä SDP voi tehdä, on pitää kiinni ajattomista arvoistaan ja puolustaa oikeusvaltio(periaatet)ta. Minulle se tarkoittaa sitä, että käännytyslaille sanotaan ei.