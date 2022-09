Raha on kova konsultti, kirjoittaa Eero Heinäluoma

Euroopan unioni on myös arvoyhteisö, jossa jäsenmaat ovat sitoutuneet kunnioittamaan kansalaisten perusoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioita. Eero Heinäluoma

Kansalaisten perusoikeuksia rikkovat, tuomioistuinten ja tiedonvälityksen riippumattomuuden hylkäävät maat eivät voi jatkaa unionin jäsenenä muina miehinä nauttien jäsenyyden taloudellisista ja poliittisista eduista.

Unioni toimii maailmalla vapauden ja demokratian aatteiden lipunkantajana. Siksikin sen täytyy katsoa, että unionin kotipihalla ei eletä toisin säännöin kuin mitä muilta vaadimme.

Komission 19.9.2022 tekemä päätös keskeyttää Unkarin EU-avustusten maksu oikeusvaltiopuutteiden takia on historiallinen. Vuoden 2021 alussa voimaan tullutta oikeusvaltiomekanismia sovelletaan nyt ensimmäisen kerran.

Unkarilta uhkaa jäätyä 7,5 miljardia euroa EU:n koheesiorahastojen tukea. Ennestään jumissa on jo 7 miljardia elvytysrahaston varoja. Yhteensä kyse on lähes 15 miljardin euron potista, jonka saamatta jäämisellä olisi valtaisa vaikutus Unkarin talouteen.

Komissin mukaan Unkarissa EU-varoja valuu valtapuolueen korruptioon muun muassa tarjouskilpailujen laiminlyömisen takia. EU:n budjettivarojen käytön vaarantuminen antaa siis mahdollisuuden, ja suorastaan pakottaa, väliintuloon.

OIKEUSVALTIOMEKANISMI hyväksyttiin EU-lainsäädäntöön pitkän väännön jälkeen. Suomi otti esityksen ajaakseen omalla EU-puheenjohtajakaudellaan 2019. Silloin asiaan kohdistui myös paljon epäilyksiä. Suomessakin varoitettiin liiasta aktiivisuudesta asiassa: voimme saada vihamiehiä, sanottiin.

Ilman EU-parlamentin määrätietoisuutta uutta lainsäädäntöä ei olisi koskaan syntynyt. Sosialidemokraatit parlamentissa ajoivat asiaa kaikissa käänteissä johdonmukaisesti koko elvytyspaketin käsittelyn ajan. Lainsäädännön hyväksymisen jälkeen parlamentti 2021 syksyllä vaati komissiota käytännön toimiin uhaten haastaa komission oikeuteen, jos mitään ei tapahdu.

Komission kovistelu näkyi välittömästi Unkarin hallituksen toiminnassa. Pääministeri Orbanin valtiosihteeri lupasi heti uusia, korjaavia lakiesityksiä Unkarin parlamentin käsittelyyn. Raha on kova konsultti. Uuden lainsäädännön hyväksyminen on kuitenkin nähtävä ennen kuin isompaan juhlaan on aihetta.

Tässä vaiheessa tyytyväisyyteen on aihetta myös Suomen entisellä Unkarin suurlähettiläällä Jari Vilenillä. Hän arvioi kymmenen vuotta sitten, että EU-avustusten jäädytys on ainoa asia, joka saa Orbanin hallituksen perääntymään harvainvaltaisen ja korruptatiivisen kehityksen tieltä. Joskus raha on myös kansalaisoikeuksien ja demokratian liittolainen.

Eurooppalaiselle demokratialle on tärkeää, että meillä on jäsenmaiden keskinäisestä kaupankäynnistä riippumaton parlamentti. EU-vaaleissa vaikuttaminen kannattaa myös Euroopan demokratian ja kansalaisoikeuksien näkökulmasta.