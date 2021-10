Rahoituksesta nasevaa sanailua puolueiden vaalitentissä – SDP:n Mäkynen: ”Kun vastaa menoista, vastaa myös tuloista” – keskustan Lohi nosti ”punaista lappua”

Sosten järjestämässä aluevaalipaneelissa keskusteltiin tänään lähestyvistä, historian ensimmäisistä aluevaaleista ja hyvinvointialueisiin liittyvistä kysymyksistä. SDP:tä edusti varapuheenjohtaja Matias Mäkynen. Rane Aunimo Demokraatti

Mäkynen teki keskustelun alussa selväksi, miksi vaaleissa ylipäänsä on tärkeää äänestää. Huolta on jo ehtinyt herättää se, jos vaalien äänestysprosentti jää alhaiseksi.

– Aluevaaleissa on tärkeää äänestää, koska nyt käynnistetään uusien hyvinvointialueiden toiminta ja sen myötä ei puhuta hallinnosta vaan puhutaan ihmisten saamista sosiaali- terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Kysymys on hyvinvointivaltion ytimestä, siitä miten kaikki suomalaiset eri puolilla maata saavat yhdenvertaisesti juuri ne palvelut oikea-aikaisesti, joita kukin omassa elämässään tarvitsee; miten tehdään ihmislähtöisemmät palvelut niin että kunkin ihmisen omasta elämäntilanteesta lähtöisin voidaan järjestää sellaiset palvelut lähialueella, jotka jokaisella ihmisellä on saavutettavissa.

Mäkysen mukaan tavoitteiden toteutumiseksi tärkeintä on peruspalveluiden vahvistaminen.

– Se että sekä sosiaali- että perusterveydenhuollon peruspalveluita vahvistetaan, hoitoonpääsyä nopeutetaan ja ihmisille annetaan ihmislähtöisesti ja perheille perhelähtöisesti palveluita omasta tarpeesta lähtöisin. Tämä tarkoittaa, että sosiaali- ja terveyskeskuksissa on oltava riittävä henkilöstö, riittävästi erikoisaloja, esimerkiksi mielenterveyspuolelta tai vanhustenhoidon puolelta erikoisosaamista niin että voidaan nopeasti vastata ihmisten palvelutarpeisiin. Se vahvistaa myös ennaltaehkäisyn näkökulmaa ja tekee järjestelmästä taloudellisestikin kestävämmän.

Mäkynen pohdiskeli tentissä myös kustannuksia ja sitä, mikä olisi paras tapa hillitä niiden kasvua. Mäkynen kannattaa maakuntaveroa ja viittasi taloustieteilijöiden antamiin vastauksiin eduskunnan talousvaliokunnassa.

– Oikeastaan kaikkien vastaus oli, että oma verotusoikeus, oma rahoitus näille alueille on paras tapa hillitä kustannuksia. Tämä ei ole minun poliittinen mielipiteeni vaan tämä on taloustieteilijöiden mielipide, jonka monet heistä meille ykskantaan kertoivat.

– Tämä on myös erittäin tärkeä itsenäisyyden ja itsevaltaisuuden työkalu alueille. Kun vastaa menoista, vastaa myös tuloista ja on silloin vastuussa kokonaisuudesta. Käytäntö on sen sijaan huomattavasti vaikeampaa. Verotusjärjestelmään on luotava tasausjärjestelmä ja en usko, että sitä saadaan aikaan kauhean nopeasti, joten hiukan hillitsisin tätä keskustelua. Näissä hyvinvointialuevaaleissa ei ratkota verotusoikeuden tulevaisuutta vaan se on seuraavien eduskuntavaalien ja ehkä vielä senkin jälkeisen ajan kysymys.

Mäkynen huomautti myös, että jokaisen hyvinvointialueen rahoitus kasvaa joka vuosi vuoteen 2029 mennessä.

– Tässä ei olla tekemässä leikkausta vaan palvelutarpeen kasvaessa myös rahoitus kasvaa. Tämä tekee sen, että mitä enemmän palvelutarvetta pystytään pienentämään, eli pitämään ihmiset paremmassa kunnossa ja vastaamaan palvelutarpeisiin oikea-aikaisesti, sitä paremmin myös säästetään.

Hallituspuolue keskustaa edustanut Markus Lohi puolestaan suhtautui maakuntaveroon penseästi.

– Miksi nostin punaisen lapun hyvinvointialueiden verotusoikeudelle? Sen takia, että tässä on ollut parlamentaarinen komitea edustaja Esko Kivirannan (kesk.) johdolla, joka on asiaa selvittänyt hyvin perusteellisesti. Meillä on tällä hetkellä kuntaveroissa noin 7 %-yksikön erot asuinpaikasta riippuen, ihminen maksaa siis jopa tuon verran enemmän tai vähemmän veroa ja tämä maakuntavero, jos se vain tuotaisiin tähän hyvinvointialueen rakenteeseen, se olisi omiaan nostamaan sitä 10 %-yksikköön. Siis palveluiden saaminen ehkä paranisi, palvelut olisivat yhdenvertaisia, mutta asuinpaikasta riippuen henkilö maksaisi jopa 10 %-yksikkö enemmän tai vähemmän veroa. Eihän tämä yhdenvertaista. Näin ei voi tapahtua.

Lohen mukaan kustannuksia hillitään sillä perusajatuksella, että rahoitus tulee yleiskatteellisena.

– Se kannustaa vastuullisia päättäjiä satsaamaan perustason palveluihin, ennaltaehkäisyyn ja parempiin palveluketjuihin.

Lohi uskoo monituottajamallin myös kirittävän julkista palvelutuottajaa tehokkaampaan toimintaan.