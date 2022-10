”Raideyhteyksillä on valtava merkitys alueen elinvoimaisuudelle” – lisätalousarvioesityksen liikennepanostukset ilahduttavat Keski-Suomessa

Keski-Suomeen lisätalousarviossa kohdistetut panostukset liikenneturvallisuuden ja raideyhteyksien kehittämiseksi ilahduttavat jyväskyläläistä kansanedustaja Riitta Mäkistä (sd.). Hän antaa kiitosta myös Jämsän rakennemuutostilanteen hoitoon suunnatusta rahasta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitus antoi tämän vuoden neljännen lisätalousarvioesityksensä eduskunnalle torstaina. Esityksessä Keski-Suomeen on tulossa panostuksia liikenneturvallisuuteen osana valtatie 4:n Äänekoski-Viitasaari-tieosuuden kehittämishanketta. Tieosuuden kehittämisen valtuutta korotetaan 21,2 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon, koska alkuperäinen kustannusarvio perustui vanhoihin suunnitelmiin, Mäkinen kertoo.

Mäkinen nostaa esiin myös Tampereen ja Jyväskylän välisen radan parannushankkeen ensimmäisen vaiheen saaman lisärahan. Raideyhteyksien kehittämisen hankkeen valtuutta korotetaan 5,5 miljoonasta eurosta 24,5 miljoonaan. Korotus aiheutuu laajentuneesta ja tarkentuneesta hankesisällöstä, Mäkinen taustoittaa.

– Liikenneturvallisuuden ja liikenteen olosuhteiden parantaminen Pohjoisen Keski-Suomen alueella on tärkeää. Raideyhteyksillä on valtava merkitys Keski-Suomen alueen elinvoimaisuudelle ja matkustajaliikenteen ja teollisuuden kuljetusten sujuvuuden varmistaminen kahden suuren kaupungin Jyväskylän ja Tampereen välillä on kriittistä alueen elinvoiman vahvistamisessa. Tämä on askel kohti parempaa ja kehittyvää Keski-Suomea, Mäkinen iloitsee tiedotteessa.

HALLITUS myönsi lisätalousarviossaan myös kolme miljoonaa euroa yritysrahoitusta Jämsän rakennemuutostilanteeseen, joka on seurausta Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta.

– On tärkeää, että Jämsän entistä paperitehdasaluetta saadaan kehitettyä ja päästään rakentamaan perustuksia tulevaisuuden toimijoille, jotka pystyvät hyödyntämään alueen vahvaa teollista infrastruktuuria. Myönnetyllä rahoituksella luodaan pohjaa uusille työpaikoille ja mahdollisuuksia yritysten investointi- ja kehittämishankkeille. On ilo nähdä, että pitkäjänteinen yhteinen työ tuottaa tulosta ja tätä työtä on myös maakunnan voimin jatkettava, Mäkinen sanoo.