Raja-asemien sulkeminen ei pysäyttänyt polkupyöräliikennettä – Inarin Raja-Joosepin kautta tuli tänään 55 ihmistä ”hymyssä suin” Suomeen

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kautta saapui Suomeen lauantaina 55 ihmistä, kertoi Lapin rajavartiosto. Tulijat kertoivat olevansa muun muassa Jemenistä, Marokosta ja Syyriasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lauantaina tulleista suurin osa on rajavartioston mukaan nuoria miehiä. He saapuivat jo totuttuun tapaan rajan yli polkupyöriä taluttaen.

- Hymyssä suin kävelivät, hyvävointisen näköistä porukkaa. Ei tietoa, miten ovat päätyneet raja-asemalle, tuskin pyörällä, sanoi raja-aseman päällikkö Kimmo Louhelainen iltapäivällä puoli kolmen aikaan rajanylityspaikan sulkeuduttua.

Noin kolmasosa tulijoista oli ehditty iltapäivään mennessä puhuttaa, ja he kaikki olivat hakeneet turvapaikkaa.

RAJAVARTIOSTON mukaan tilanne Raja-Joosepissa on hallinnassa eikä lauantain tulijamäärä yllättänyt.

- Olemme varautuneet huonompaankin tilanteeseen eli suurempiin massoihin. Emme missään nimessä oleta, että jatkuu näin rauhallisena, sanoi Louhelainen.

Raja-Joosepin rajanylityspaikka avautui lauantaina kymmeneltä ja sulkeutui kahdelta iltapäivällä.

Raja-Joosepissa paikalla oleva Lehtikuvan kuvaaja kertoi noin puoli yhdeltä iltapäivällä, että tulijoita ohjattiin pienemmissä, muutaman ihmisen ryhmissä suureen harmaaseen halliin. Sieltä heidät ohjattiin yksittäin työmaaparakkien kaltaisiin kontteihin, kuvaaja kertoi.

Osa tulijoista peitteli kasvojaan, koska paikalla on jonkin verran mediaa, kuvaaja kertoi. Yksi rajan yli tulleista näytti median suuntaan rauhaa tai voittoa tarkoittavaa käsimerkkiä eli nosti etu- ja keskisormensa ilmaan.

Perjantaina rajan yli Venäjältä Suomeen tuli Raja-Joosepista vain kolme turvapaikanhakijaa. Lapin rajavartioston mukaan rajan ylittäneet miehet olivat Jemenin kansalaisia ja he saapuivat yhtenä ryhmänä.

RAJAVARTIOSTON mukaan itärajan yli Suomeen tulleet ihmiset ohjataan Raja-Joosepista eteenpäin bussikuljetuksella, jolla heidät viedään Maahanmuuttoviraston (Migri) osoittamaan paikkaan, pääsääntöisesti Ouluun. Viranomaiset saattavat tulijat perille saakka.

Lehtikuvan kuvaajan mukaan lauantaina tulijoita varten oli kaksi bussia.

HALLITUS päätti perjantaina, että itärajalta Suomeen tulevia ihmisiä ryhdytään rekisteröimään järjestelykeskuksissa. Päätös koskee niitä maahantulijoita, joilla ei ole kunnossa olevia matkustusasiakirjoja. Päätös on voimassa joulukuun 23. päivään saakka.

Päätöksen liitteenä olevassa sisäministeriön muistiossa sanotaan, että Rajavartiolaitos, Maahanmuuttovirasto (Migri) ja poliisi ovat pitäneet tällä hetkellä tarpeellisena kahden järjestelykeskuksen perustamista, Joutsenoon ja Ouluun.

Järjestelykeskus on Migrin alaisuudessa toimiva valvottu keskus, jossa poliisi ja muut viranomaiset rekisteröivät turvapaikkahakemukset ja ottavat tulijoilta biometriset tunnisteet eli esimerkiksi sormenjäljet.

Hallitus on noin viikon aikana sulkenut päätöksillään kaikki itärajan raja-asemat Inarin Raja-Jooseppia lukuun ottamatta. Raja-Jooseppi on jouluaaton aattoon asti ainoa paikka, josta henkilöliikenne pääsee kulkemaan Suomen ja Venäjän välillä. Myös kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Raja-Jooseppiin.

Päätös Kuusamon, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen sulkemisesta tuli voimaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Perjantai oli siis ensimmäinen päivä, jolloin ihmisiä pääsi itärajan yli vain Raja-Joosepissa.

MAAHANMUUTTOVIRASTO (Migri) kertoi lauantaina, että Oulun vastaanottokeskuksessa asuville ukrainalaisille etsitään seudulta muuta majoitusta, koska vastaanottokeskuksen tiloja tarvitaan turvallisuusviranomaisten työhön. Viraston ylijohtajan Ilkka Haahtelan mukaan virasto etsii Oulun seudulta poikkeuksellisesti muita asumisratkaisuja sen sijaan, että asukkaita siirrettäisiin muualla Suomessa oleviin vastaanottokeskuksiin.

– Hankimme lisää asuntoja Oulun seudulle ja varmistamme, että ukrainalaisten ei tarvitse lähteä alueelta. Alkuviikon aikana olemme yhteydessä kaikkiin kuluneella viikolla siirrettyihin asiakkaisiin ja keskustelemme Oulun alueen majoitusvaihtoehdoista, Haahtela sanoo.

Uutta majoitusta etsitään Haahtelan mukaan kymmenille ihmisille, eli asia ei koske vastaanottokeskuksen kaikkia asukkaita.

Siirtoja tehdään, koska vastaanottokeskuksen käyttöä muutetaan ja järjestellään uudelleen turvallisuusviranomaisten työn varmistamiseksi. Siksi vastaanottokeskuksessa ei ole mahdollista pitää nykyistä määrää asiakkaita.

MAAHANMUUTTOVIRASTO valmistautuu myös perustamaan järjestelykeskuksen Ouluun. Päätöstä keskusten perustamisesta Ouluun tai muualle ei ole vielä Haahtelan mukaan tehty.

- Tilannetta arvioidaan jatkuvasti muiden viranomaisten kanssa ja katsotaan, missä tilanteessa ja minne sellainen tarvitaan, hän sanoo STT:lle.

Haahtelan mukaan järjestelykeskuksen perustamista arvioidaan kokonaisuutena eikä minkään yksittäisen asian, kuten maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän, perusteella.

- Järjestelykeskus tukee Suomen turvallisuutta ja kontrollissa pitämistä. Kun katsotaan, että tilanne on sellainen, että tuki on oleellista, järjestelykeskus perustetaan, hän sanoi.

Maahanmuuttovirasto siirsi aiemmin tällä viikolla väliaikaisesti ukrainalaisia Oulusta muihin vastaanottokeskuksiin, mutta myöhemmin siirrot peruttiin. Maahanmuuttovirasto myöntää, ettei se huomioinut siirroissa riittävästi esimerkiksi koulunkäyntiä, vaan siirrot järjestettiin asiakkaille kohtuuttoman tiukalla aikataululla.

Uusissa järjestelyissä huomioidaan Oulun seudun pitkät välimatkat ja varmistetaan ukrainalaisten mahdollisuus majoittua alueella, virasto vakuuttaa.