Rajavartiolaitos: Laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen Ilomantsissa – kiinniotettu ihminen on hakenut turvapaikkaa

Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti eilen iltapäivällä kiinni yhden ihmisen, jota epäillään laittomasta valtakunnanrajan ylittämisestä Venäjältä Suomeen, tiedottaa Rajavartiolaitos. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rajavartiosto otti henkilön kiinni rajan läheisyydestä. Tapauksesta on aloitettu esitutkinta epäillystä valtionrajarikoksesta. Tutkinnanjohtaja Tomi Salmi ei pysty esitutkinnan vuoksi yksilöimään, miten ihminen jäi kiinni ylityksestä. Tiedotteessa kerrotaan ihmisen ylittäneen rajan maaston kautta.

Salmen mukaan kyseessä on ensimmäinen laiton rajanylitys Pohjois-Karjalan rajavartiostolla tänä vuonna. Tapauksia on vuodessa hänen mukaansa joitakin kymmeniä, mutta tänä vuonna tapauksia on ollut tavallista vähemmän.

Hän kuvailee ylitystä normaaliksi siinä mielessä, että tapaus ei liity pinnalla olleeseen Venäjän maahantuloilmiöön. Kiinni otettu ihminen on hakenut Suomesta turvapaikkaa.