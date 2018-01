Raju vaatimus keskustan kansanedustajalta: Väyryseltä riistettävä kunniapuheenjohtajuus – väläyttää tilalle Ahoa

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokkaana ollut Paavo Väyrynen virittelee paluuta eduskuntaan. Tällöin Arkadianmäeltä Väyrysen tilalta tippuu pois kansanedustaja Mikko Kärnä.

– On epäselvää, mikä on päivämäärä, jolloin Väyrynen palaa. En ole omasta työllistymisestä huolissani, kyllä töitä piisaa, kyselijöitä on ollut. Ylipäätään tässä on nyt isot harkinnat edessä. Pitää pohtia, mikä on eduskuntavaalien ja eurovaalien tilanne, olenko ehdolla, Kärnä toteaa Demokraatille.

Kärnä sanoo saaneensa 40–50 pyyntöä, jotta hän asettuisi puoluesihteerikisaan ja olisi ehdolla ensi kesän puoluekokouksessa.

– Täytyy tätäkin asiaa harkita.

Kuinka todennäköisesti asetut ehdolle?

– En spekuloi. Toivon, että Sotkamoon hyvä kisa tulee. Siinä on se, että henkilön täytyy olla sitoutunut tehtävää hoitamaan. Täytyy miettiä myös sitä, voiko puoluesihteeri olla eduskunta- ja eurovaaleissa ehdolla. Jos on, se ei saisi haitata työn hoitamista.

”Varsin suurta tyytymättömyyttä puoluesihteerin toimintaan.”

Keskustan nykyinen puoluesihteeri on Jouni Ovaska. Kärnän mukaan kentällä on varsin suurta tyytymättömyyttä puoluesihteerin toimintaan.

– Muutama henkilö otti esille, että joulukuussa kun oli presidentinvaalikampanja käynnissä, kampanjapäällikkö on parin viikon lomalla. Hän on käsittääkseni ollut ulkomailla silloin, Kärnä väittää hämmästellen.

– Julkisestikin olen sanonut, että puolueen ja järjestökoneiston johtamisessa olisi parannettavaa.

Demokraatti ei ole tänään toistaiseksi tavoittanut Ovaskaa kommenttia varten.

”Olisihan se tietysti median toiveuni.”

Väyrynen piinaa keskustaa monin tavoin. Helsingin Sanomat on kertonut, että hän saattaisi pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi ja haastaa Juha Sipilän. Sen vuoksi Sipilä olisi hosunut ja ilmoittanut kiireen vilkkaa presidentinvaalipäivänä tavoittelevansa jatkoa puheenjohtajana.

Kärnä selittää Sipilän kiireistä ulostuloa halulla selkiyttää sanomisiaan ja katkaista huhuja siltä, että hän olisi sitonut omaa puheenjohtajuuttaan Matti Vanhasen menestykseen.

Toisaalta Väyrynen itse on ilmoittanut, että hänen Kansalaispuolueensa tavoittelisi tulevissa eduskuntavaaleissa vähintään keskisuuren puolueen asemaa.

Kärnä sanoo, että on hyvin vaikea niellä sitä, että keskustassa tunnettaisiin pelkoa siitä, että Väyrynen tavoittelisi puheenjohtajuutta.

– Sipilä on pyrkiessään puheenjohtajaksi voittanut Väyrysen selkeästi. Väyrynen on etääntynyt niin kauas keskustan aatteesta, ettei häntä kohtaan suurta ymmätrystä ole. Jos katsotaan nyt Väyrysen porukkaa, siellä on kommunisteja, äärioikeistolaisia – jopa kristillisiä fundamentalisteja näytti vaalivalvojaisissa olevan.

– En näe tätä tilannetta sillä tavalla, että tässä olisi ollut siitä kyse, että Väyrynen alkaisi Sipilää haastaa. Olisihan se tietysti median toiveuni.

Kärnä ei usko myöskän siihen, että Väyrynen olisi syönyt presidentinvaaleissa suuressa määrin keskustalaisten ääniä.

Kärnä ei usko Sipilän saavan haastajia Sotkamon puoluekokouksessa.

”On haluttu välttää sitä, ettei Väyryselle mitään marttyyrin viittaa asetella.”

Väyrysen kuuluminen tai kuulumattomuus keskustaan on monimutkainen vyyhti, joka ei ole ratkennut. Erottaminen vaatisi paikallisyhdistyksen erottamista, mutta Väyrynen on sen puheenjohtaja. Kahteen puolueeseen kuulumisen kieltämisestä on ilmeisesti tekeillä myös sääntöselkeytyksiä keskustan puoluekokoukseen.

– Tässä on nyt otettu tulkinta, että hän ei ole enää jäsen. Hän kuuluu toiseen puolueeseen, säännöt yksiselitteisesti kieltävät toiseen puolueeseen kuulumisen, Kärnä näkee tilanteen jo nyt.

– Itse olen sillä kannalla, että olisi pitänyt jo aiemmin ratkaista selkeämmin mitä asian kanssa tehdään. Ymmärrän toki, että on haluttu välttää sitä, ettei Väyryselle mitään marttyyrin viittaa asetella, se on varmasti ollut jalona tarkoituksena.

– Oli vaalienkin alla kiusallista – kun somessa kysellään kun keskustalla on kaksi ehdokasta – sen selittäminen, että meillä ei ole.

”On sääli, että ura päätetään nyt tällä tavalla.”

Kärnän mukaan keskustalle on valittava Sotkamon puoluekokouksessa uusi kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysen tilalle. Puolueessa voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja ja Kärnän mukaan tässä on kyseessä eri prosessi kuin puolueesta erottamisessa.

– Kulissien takana tällaisia esityksiä on varmastikin tehty, olen myös oman kantani ilmaissut, että nyt tulisi valita uusi kunniapuheenjohtaja.

Kärnä toteaa, ettei Väyrynen ole käyttäytynyt kunniapuheenjohtajuuden edellyttämällä tavalla.

– Arvostan hänen kokemustaan ja pitkää poliittista uraansa, on sääli, että se päätetään nyt tällä tavalla.

– Tässä tapauksessa kyse on siitä, että keskusta vahtaa kunniapuheenjohtajaa, koska entinen on perustanut kilpailevan puolueen ja kansanliikkeen ja aiheuttanut puolueelle vahinkoa lausunnoillaan. Hänet tulee vaihtaa, ei se sen kummempaa ole. Puolue-elimiltä aloitteen täytyy aikanaan lähteä, sikäli kuin sellainen tulee. Itse toivon, että sellainen tulee.

Uuden kunniapuheenjohtajan nimeen Kärnä ei ota tässä vaiheessa kantaa.

– Paljon on hyviä vaihtoehtoja Esko Ahosta Mari Kiviniemeen, mikäli he ovat tällaisen huomionosoituksen ja tehtävän valmiita vastaanottamaan.