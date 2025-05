Ranne Pohjolan liikenneministerien tapaamisessa: Raideleveys tulee muuttaa koko maassa

Liikenneministeri Lulu Ranteen (ps.) mielestä Suomen rataverkon raideleveys tulee vaihtaa EU-yhteensopivaksi.

Ranne korosti tiedotustilaisuudessa, että Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan yhteishankkeen Rail Baltican jälkeen Suomi on ainoa EU- ja Nato-maa, jonka raideleveys periytyy Venäjän vallan ajalta.

Hänen mukaansa tärkeintä on toteuttaa muutos ensin pohjoisessa eli ”Oulusta ylöspäin”, mutta myöhemmin se tulisi ulottaa koko maahan.

– Tämän hallituksen on tehtävä päätös siitä, että asiassa edetään. Se on Suomen, Pohjoismaiden, EU:n ja Naton yhteinen etu, mistä kertoo sekin, että hanke on EU:n prioriteettilprojektilistan kärjessä 500 vastaavan joukossa. EU:lta on saatavissa puolet suunnittelun ja 30 prosenttia rakentamisen kustannuksista; se on sellainen potti, jota elinaikani ei ole tullut eikä toiste tule, Ranne sanoi.