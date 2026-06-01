Ranska: Pysäytimme taas Venäjän varjolaivaston tankkerin

Ranska ja sen liittolaiset ovat ottaneet haltuun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Atlantilla, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentin mukaan tankkeriin noustiin kansainvälisillä vesillä Britannian ja muiden liittolaisten avustuksella.

Macron kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että pakotteiden kiertämistä, kansainvälisen merioikeuden rikkomista ja Venäjän hyökkäyssodan rahoittamista ei voida hyväksyä.

Varjolaivastolla tarkoitetaan aluksia, joilla Venäjä kiertää öljyn hintakattoa ja sille Ukrainan sodan vuoksi asetettuja pakotteita. Alukset ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia ja niiden vakuutukset puutteellisia.