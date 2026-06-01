Ulkomaat
1.6.2026 06:03 ・ Päivitetty: 1.6.2026 06:03
Ranska: Pysäytimme taas Venäjän varjolaivaston tankkerin
Ranska ja sen liittolaiset ovat ottaneet haltuun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Atlantilla, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Presidentin mukaan tankkeriin noustiin kansainvälisillä vesillä Britannian ja muiden liittolaisten avustuksella.
Macron kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että pakotteiden kiertämistä, kansainvälisen merioikeuden rikkomista ja Venäjän hyökkäyssodan rahoittamista ei voida hyväksyä.
Varjolaivastolla tarkoitetaan aluksia, joilla Venäjä kiertää öljyn hintakattoa ja sille Ukrainan sodan vuoksi asetettuja pakotteita. Alukset ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia ja niiden vakuutukset puutteellisia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.