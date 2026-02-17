Ulkomaat
17.2.2026 13:02 ・ Päivitetty: 17.2.2026 13:02
Ranska rahasti Venäjän varjolaivaston tankkeria – ja päästi menemään
Ranska ilmoitti tiistaina päästävänsä tammikuussa pysäyttämänsä öljytankkerin jatkamaan matkaansa. Venäläisöljyä rahdanneen aluksen omistava yhtiö on maksanut marseillelaisen tuomioistuimen sille määräämät sakot.
Sakkojen tarkkaa suuruutta ei kerrottu, mutta viranomaiset puhuivat miljoonasummasta.
- Tankkeri Grinch on lähtemässä Ranskan vesiltä maksettuaan useita miljoonia euroja ja kärsittyään kalliin, kolmen viikon pysäytyksen, sanoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot viestipalvelu X:ssä.
Tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa alus oli yhä ankkurissa Fos-sur-Merin sataman edustalla lähellä Marseillea, kävi ilmi Marinetraffic-sivuston julkisista seurantatiedoista.
Barrot julkaisi viestinsä yhteydessä tapahtumista kuvatun videon, jolla aseistautuneita sotilaita laskeutuu laivan kannelle helikopterista.
ALUKSEN epäillään kuuluvan niin kutsuttuun varjolaivastoon, jolla Venäjä kiertää pakotteita öljykaupassaan.
- Eurooppalaisten pakotteiden kiertämisellä on hintansa. Venäjä ei enää pysty rahoittamaan sotaansa vapaasti käyttämällä varjolaivastoaan rannoillamme, ministeri Barrot kirjoitti.
Ranskalaisjoukot nousivat alukseen liittolaisten tuella tammikuussa Espanjan ja Marokon välisellä merialueella. Venäjältä lähtenyt alus ohjattiin viranomaisten tarkastettavaksi Marseilleen.
Aluksen oli katsottu liikennöineen väärän lipun alla. Marinetrafficin mukaan alus on rekisteröity Komoreille.
Ranskan viranomaisten mukaan omistaja on sitoutunut rekisteröimään aluksensa uuden lipun alle.
