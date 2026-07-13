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Ulkomaat

13.7.2026 09:56 ・ Päivitetty: 13.7.2026 09:56

Ranska syyttää: Venäjä käy kimppuumme verkossa

LEHTIKUVA / AFP

Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa. Kampanjaan kuuluu Ranskan mukaan sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita noin kymmenessä Euroopan maassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan.

Barrot kertoi lisäksi Ranskan asettavan pakotteita yhdeksää henkilöä ja neljää toimijaa vastaan. Ranskan mukaan nämä ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta.

Hyökkäykset ovat hänen mukaansa kohdistuneet valtion ministeriöihin, yrityksiin ja palveluoperaattoreihin. Venäjän tavoitteena on ollut joko tiedon saaminen tai esimerkiksi maiden infrastruktuurin sabotointi.

MINISTERI ei kertonut hyökkäyksistä tarkemmin, mutta hän antoi esimerkin Puolasta, jossa sabotaasi-iskut ovat hänen mukaansa kohdistuneet rautateihin.

Ministeri kertoo Ranskan kyenneen havaitsemaan hyökkäykset.

- Olemme huomattavasti vahvistaneet puolustustamme näitä kyberhyökkäyksiä vastaan, Barrot sanoi.

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