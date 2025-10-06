Ulkomaat
6.10.2025 08:24 ・ Päivitetty: 6.10.2025 09:25
Ranskan hallituskaaos jatkuu: Nyt erosi vastavalittu pääministeri
Ranskan vasta äskettäin tehtävässään aloittanut pääministeri Sebastien Lecornu eroaa. Maan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti tänään hyväksyneensä Lecornun eroilmoituksen.
Macron oli nimittänyt Lecornun virkaansa viime kuussa.
Lecornun hallituksen kokoonpano oli julkistettu myöhään eilen, mutta se kohtasi heti valtavan kritiikkiryöpyn, sillä suurin osa ministereistä oli samoja kuin edellisessä, kaatuneessa hallituksessa.
Lecornu perusteli ratkaisuaan sillä, ettei edellytyksiä pääministerin tehtävien hoitamiseen ollut täytetty.
Lecornun oli määrä pitää yleinen poliittinen puhe maan parlamentissa tiistaina. Useat vasemmistopuolueet olivat uhanneet esittää epäluottamuslausetta pääministeriä vastaan.
Laitaoikeiston Kansallisen liittouman puheenjohtaja Marine Le Pen ilmoitti, että ennenaikaiset parlamenttivaalit ovat nyt ”ehdottomasti välttämättömät”.
LECORNU lupasi virkaanastujaisissaan täydellistä irtiottoa menneestä. Ranskassa puhkesi syyskuussa maanlaajuisia protesteja Lecornun edeltäjän Francois Bayroun säästöehdotusten takia. Lecornu lupasikin jo peruuttavansa epäsuositut suunnitelmat kahden vapaapäivän muuttamisesta työpäiviksi.
Ranskan pörssikurssit lähtivät syöksyyn Lecornun eroilmoituksen jälkeen. Pariisin pörssin CAC 40 -indeksi oli aamusta yli 2 prosenttia pakkasen puolella.
Ranska on ollut jo pitkään poliittisessa umpisolmussa. Lecornu oli jo seitsemäs pääministeri Macronin presidenttiaikana vuodesta 2017 lähtien ja kolmas pääministeri vain vuoden aikana.
Lecornun edeltäjä Bayrou ehti hänkin olla pääministerinä vain 9 kuukautta.
Juttua täydennetty klo 11.47 ja 12.25.
Kommentit
