Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

6.10.2025 08:24 ・ Päivitetty: 6.10.2025 09:25

Ranskan hallituskaaos jatkuu: Nyt erosi vastavalittu pääministeri

LEHTIKUVA / AFP / ALAIN JOCARD
Sebastien Lecornu oli jo kolmas pääministeri Ranskassa vain vuoden aikana.

Ranskan vasta äskettäin tehtävässään aloittanut pääministeri Sebastien Lecornu eroaa. Maan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti tänään hyväksyneensä Lecornun eroilmoituksen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Macron oli nimittänyt Lecornun virkaansa viime kuussa.

Lecornun hallituksen kokoonpano oli julkistettu myöhään eilen, mutta se kohtasi heti valtavan kritiikkiryöpyn, sillä suurin osa ministereistä oli samoja kuin edellisessä, kaatuneessa hallituksessa.

Lecornu perusteli ratkaisuaan sillä, ettei edellytyksiä pääministerin tehtävien hoitamiseen ollut täytetty.

Lecornun oli määrä pitää yleinen poliittinen puhe maan parlamentissa tiistaina. Useat vasemmistopuolueet olivat uhanneet esittää epäluottamuslausetta pääministeriä vastaan.

Laitaoikeiston Kansallisen liittouman puheenjohtaja Marine Le Pen ilmoitti, että ennenaikaiset parlamenttivaalit ovat nyt ”ehdottomasti välttämättömät”.

LECORNU lupasi virkaanastujaisissaan täydellistä irtiottoa menneestä. Ranskassa puhkesi syyskuussa maanlaajuisia protesteja Lecornun edeltäjän Francois Bayroun säästöehdotusten takia. Lecornu lupasikin jo peruuttavansa epäsuositut suunnitelmat kahden vapaapäivän muuttamisesta työpäiviksi.

Ranskan pörssikurssit lähtivät syöksyyn Lecornun eroilmoituksen jälkeen. Pariisin pörssin CAC 40 -indeksi oli aamusta yli 2 prosenttia pakkasen puolella.

Ranska on ollut jo pitkään poliittisessa umpisolmussa. Lecornu oli jo seitsemäs pääministeri Macronin presidenttiaikana vuodesta 2017 lähtien ja kolmas pääministeri vain vuoden aikana.

Lecornun edeltäjä Bayrou ehti hänkin olla pääministerinä vain 9 kuukautta.

Juttua täydennetty klo 11.47 ja 12.25.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Eeva Lennon

Ulkomaat
4.10.2025
Eeva Lennonin analyysi: Labour kovensi puheitaan gallupsyöksyn takia – mutta riittääkö se?
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
3.10.2025
Janne Riiheläinen: Venäjä kokeilee meihin nyt pelon ja uhan lisäämistä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
3.10.2025
Arvio: Juha Itkosen romaanin hyvistä aineksista tulee valkokankaalla Vaahtera-siirappia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU