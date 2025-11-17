Ranskan Rafaele-hävittäjiä Ukrainaan – Macron ja Zelenskyi allekirjoittivat aiesopimuksen

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen ranskalaisten Rafale-hävittäjien ja muun ilmapuolustuskaluston hankkimisesta Ukrainalle. Asiasta kertoo Ranskan presidentin kanslia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiesopimus koskee enimmillään sataa Rafale-hävittäjää ja niiden aseistusta sekä drooneja, tutkajärjestelmiä ja kehitteillä olevaa uuden sukupolven SAMP/T-ilmapuolustusjärjestelmää.

Villacoublayn lentotukikohdassa solmitussa sopimuksessa ei vielä sovittu mitään itse hankinnoista tai niiden toimitusaikataulusta. Presidentin kanslian mukaan toimitukset tapahtuisivat tulevan vuosikymmenen aikana.

Zelenskyi kuvaili sopimusta sosiaalisessa mediassa historialliseksi, ja Macron puolestaan sanoi, että kyseessä on suuri päivä.

Zelenskyi teki viime kuussa samantyyppisen aiesopimuksen Ruotsin kanssa 100-150 Gripen-hävittäjän hankkimisesta.

UKRAINALLA on sotaa tarkkailevien asiantuntijoiden mukaan edessä kova sotatalvi. Venäjä on jälleen kiihdyttänyt iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan, mikä on tarkoittanut toistuvia sähkö- ja lämmityskatkoksia ympäri maata.

Lisäksi Venäjän joukot ovat koko ajan jatkaneet hidasta hivuttautumistaan eteenpäin varsinkin itärintamalla. Venäjän puolustusministeriö kertoi maanantaina joukkojen vallanneen jälleen kolme uutta kylää Itä-Ukrainasta. Lisäksi ainakin kolme ihmistä sai surmansa maanantain vastaisena yönä Harkovan alueelle tehdyissä ilmaiskuissa Ukrainassa, kertoi alueen sotilashallinto.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.