Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

17.11.2025 12:03 ・ Päivitetty: 17.11.2025 12:03

Ranskan Rafaele-hävittäjiä Ukrainaan – Macron ja Zelenskyi allekirjoittivat aiesopimuksen

LEHTIKUVA / AFP / CHRISTOPHE ENA
Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat Villacoublayn lentotukikohdassa lähellä Pariisia maanantaina.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen ranskalaisten Rafale-hävittäjien ja muun ilmapuolustuskaluston hankkimisesta Ukrainalle. Asiasta kertoo Ranskan presidentin kanslia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aiesopimus koskee enimmillään sataa Rafale-hävittäjää ja niiden aseistusta sekä drooneja, tutkajärjestelmiä ja kehitteillä olevaa uuden sukupolven SAMP/T-ilmapuolustusjärjestelmää.

Villacoublayn lentotukikohdassa solmitussa sopimuksessa ei vielä sovittu mitään itse hankinnoista tai niiden toimitusaikataulusta. Presidentin kanslian mukaan toimitukset tapahtuisivat tulevan vuosikymmenen aikana.

Zelenskyi kuvaili sopimusta sosiaalisessa mediassa historialliseksi, ja Macron puolestaan sanoi, että kyseessä on suuri päivä.

Zelenskyi teki viime kuussa samantyyppisen aiesopimuksen Ruotsin kanssa 100-150 Gripen-hävittäjän hankkimisesta.

UKRAINALLA on sotaa tarkkailevien asiantuntijoiden mukaan edessä kova sotatalvi. Venäjä on jälleen kiihdyttänyt iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan, mikä on tarkoittanut toistuvia sähkö- ja lämmityskatkoksia ympäri maata.

Lisäksi Venäjän joukot ovat koko ajan jatkaneet hidasta hivuttautumistaan eteenpäin varsinkin itärintamalla. Venäjän puolustusministeriö kertoi maanantaina joukkojen vallanneen jälleen kolme uutta kylää Itä-Ukrainasta. Lisäksi ainakin kolme ihmistä sai surmansa maanantain vastaisena yönä Harkovan alueelle tehdyissä ilmaiskuissa Ukrainassa, kertoi alueen sotilashallinto.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anni Saastamoinen

Kolumnit
16.11.2025
Lopulta meille jää vain aito tyhmyys
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
14.11.2025
Arvio: Elitistinen esitys näyttää terapiasessiolta, jota ei pitäisi joutua seuraamaan
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
14.11.2025
Janne Riiheläinen: Miksi hallitus teetti näin tärkeän strategiansa piilossa?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU