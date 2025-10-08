Ranskassa laitaoikeiston Le Pen heittää kapuloita rattaisiin – uhkaa äänestää kaikkia tulevien hallituksien esityksiä vastaan

Ranskan laitaoikeistopuolue Kansallisen liittouman entinen puheenjohtaja Marine Le Pen sanoo äänestävänsä kaikkia tulevien hallituksien esityksiä vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Le Pen on vaatinut presidentti Emmanuel Macronia joko eroamaan tai hajottamaan parlamentin ja järjestämään uudet vaalit.

- Se ongelma meidän poliittisissa johtajissamme nykyään on, että he nousevat hevosen selkään ratsastaakseen rodeota, eivät siksi, että olisivat matkalla jonnekin. He ajattelevat vain sitä, kuinka kauan he voivat pysyä hevosen selässä ennen kuin se heittää heidät pois, Le Pen sanoi karjanhoitomessuilla Ranskan maaseudulla.

Ranska on ollut poliittisessa umpisolmussa edellisistä ennenaikaisista parlamenttivaaleista lähtien. Viime vuoden vaaleissa yksikään kolmesta suuresta ryhmittymästä ei yksin saanut enemmistöä parlamentissa.