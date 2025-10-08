Ulkomaat
8.10.2025 12:49 ・ Päivitetty: 8.10.2025 12:49
Ranskassa laitaoikeiston Le Pen heittää kapuloita rattaisiin – uhkaa äänestää kaikkia tulevien hallituksien esityksiä vastaan
Ranskan laitaoikeistopuolue Kansallisen liittouman entinen puheenjohtaja Marine Le Pen sanoo äänestävänsä kaikkia tulevien hallituksien esityksiä vastaan.
Le Pen on vaatinut presidentti Emmanuel Macronia joko eroamaan tai hajottamaan parlamentin ja järjestämään uudet vaalit.
- Se ongelma meidän poliittisissa johtajissamme nykyään on, että he nousevat hevosen selkään ratsastaakseen rodeota, eivät siksi, että olisivat matkalla jonnekin. He ajattelevat vain sitä, kuinka kauan he voivat pysyä hevosen selässä ennen kuin se heittää heidät pois, Le Pen sanoi karjanhoitomessuilla Ranskan maaseudulla.
Ranska on ollut poliittisessa umpisolmussa edellisistä ennenaikaisista parlamenttivaaleista lähtien. Viime vuoden vaaleissa yksikään kolmesta suuresta ryhmittymästä ei yksin saanut enemmistöä parlamentissa.
Ranskan viimeisin, maanantaina eronnut pääministeri Sebastien Lecornu pyrkii vielä tänään löytämään toimivan hallituspohjan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.