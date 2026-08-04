Rantanen ei pidä Espanja-lausuntoaan hätiköitynä – ”Kaikki me näimme, mitä Ceutassa tapahtui”

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan hänen kritiikkiä kerännyt lausuntonsa Espanjan erottamisesta Schengen-alueesta ei ollut hätiköity. Hän sanoi antaneensa lausuntonsa sisäministerinä. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Kaikki me näimme, mitä Ceutassa tapahtui. Olisi kovin kummallista, jos rajaturvallisuudesta vastaava ministeri ei millään tavalla asiaan reagoisi, Rantanen sanoi mediatilaisuudessa EU:n sisäministerien epävirallisen videokokouksen jälkeen.

Rantasen mukaan hän ei keskustellut lausunnostaan etukäteen pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa.

Viime viikolla Espanjan tietojen mukaan yli 70 000 ihmistä suuntasi Marokosta Espanjan hallinnoimalle Ceutan alueelle Pohjois-Afrikassa. Rantanen kirjoitti perjantaina X:ssä, että kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Italian pääministeri Giorgia Melonin esitystä. Meloni ehdotti Espanjan irrottamista Schengen-alueesta tai ainakin sopimuksen noudattamisen keskeytystä Espanjassa.

Mediatilaisuudessa Rantanen selvensi lausuntoaan.

– On hyvä huomata, että että Schengenistä ei tietenkään voida erottaa ketään siten, että joku jäsenvaltio sitä esittää. Sen sijaan jäsenvaltio itse voi palauttaa sisärajavalvonnan esimerkiksi suuntaamalla sen vaikkapa tietyistä kohteista tuleville tai vaihtoehtoisesti poikkeuksellisessa tilanteessa komissio voi ehdottaa neuvostolle, että rajavalvonta palautetaan uhan perusteella joko yhteen tai useampaan paikkaan, Rantanen sanoi medialle.

En näe hallituksen sisäisessä tilanteessa sellaista ristiriitaa kuin nyt on rakenneltu.

Rantasen perjantainen kommentti herätti kritiikkiä myös hallituksen sisällä. Esimerkiksi opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) muistuttivat maanantaina, ettei Suomen hallitus ole linjannut, että Espanja tulisi sulkea ulos Schengen-alueesta. Rantaselta kysyttiin, onko tilanne hallituksen sisällä vakaa.

– Hallituksen sisällä tilanne on aivan vakaa eli en näe sellaista ristiriitaa kuin nyt on rakenneltu. Sisäministerinä tietenkin huolehdin siitä, että Suomen rajaturvallisuus säilyy kaikissa tilanteissa ja mielestäni esimerkiksi tämä sisärajavalmistelu oli aivan oikea toimi viime viikolla.

Rantanen käynnisti viime viikolla valmistelun sisärajatarkastusten palauttamisesta. Hänen mukaansa tämä on normaalia varautumista. Kun valmistelu on aloitettu, voidaan päätökset tarpeen tullen tehdä nopeammin.

– Tällä hetkellä sellaista tarvetta ei ole, mutta seuraamme tilannetta tietenkin hyvin tarkasti. Mikäli jotakin sellaista viitettä alkaa tulla, että tarvitsemme sisärajatarkastusten palauttamista, niin silloin siirrymme päätöksentekoprosessiin hallituksen kanssa.

SISÄRAJATARKASTUSTEN käyttöönotto ei Rantasen mukaan noussut EU:n sisäministerien kokouksessa nyt puheeksi, koska tilanne Ceutassa on rauhoittunut.

– Ulkorajojen turvallisuus on tietenkin yhteinen haaste – siinä, missä meidän itärajamme on muiden EU-maiden ulkoraja, niin eteläisten valtioiden ulkorajat ovat tietenkin myös meidän ulkorajojamme.

Rantasen mukaan on tärkeää, että EU ja sen jäsenvaltiot torjuvat voimakkaasti ja koordinoidusti kaiken laittoman maahantulon ja muuttoliikkeen välineellistämisen tai niiden yrityksen niin operatiivisesti kuin poliittisesti.

Kokouksessa Espanja sai Rantasen mukaan varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.

– Suomi on valmis tukemaan Espanjaa ja muita vastaavassa tilanteessa olevia jäsenmaita, kun apua pyydetään. Itse olemme toimineet itärajalla hyvinkin määrätietoisesti ja säätäneet muun muassa rajaturvallisuuslain.

Rantanen kertoi nostaneensa Suomen rajaturvallisuuslain omassa puheenvuorossaan esille.

– Olemme tietenkin valmiita jakamaan meidän kokemuksemme ja osaamisemme tältä osin, sikäli mikäli siitä kiinnostuneita ollaan. EU-tasolla ei ole lähdetty tekemään tällaista lainsäädäntöä, ja silloin se helposti jää ainakin toistaiseksi vielä kansalliseen lainsäädäntöön tehtäväksi.

Rantasen mukaan sisäministerien kokouksessa ei saatu tyhjentävää vastausta siihen, mikä Ceutan tilanteen taustalla on vaikuttanut.

– Luulen, että se vaatii vähän pidemmän ajan selvittelyä, että mitä kaikkia tekijöitä siinä on. Varmasti on syytä nostaa esiin se, että Espanja on vastikään laillistanut yli puoli miljoonaa laittomasti maassa ollutta ja tällaiset tekijät voivat toimia kyllä vetotekijöinä. Mutta tämä on sen verran monimutkaisen näköinen tilanne, että luulen, että se vaatii vähän pidemmän ajan selvittelyä, mistä kaikesta siinä on ollut kysymys.