10.2.2026 05:15 ・ Päivitetty: 9.2.2026 15:30

Raportti: Osakesijoittaminen yleistyy Suomessa – Tilejä avataan myös lapsille

DEMOKRAATTI / JUKKA-PEKKA FLANDER
Vuonna 2020 käyttöön otetut osakesäästötilit sekä digitaaliset palvelut ovat Euroclearin raportin mukaan madaltaneet kynnystä sijoittamisen aloittamiseen.

Osakesijoittaminen on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä. Viidessä vuodessa suomalaisten osakesijoittajien määrä on kasvanut yli viidenneksellä ja ylittänyt miljoonan rajapyykin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tämä käy ilmi arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävän Euroclear Finlandin raportista koskien osakeomistamista Suomessa vuonna 2025.

Osakesäästötilit ja digitaaliset palvelut ovat madaltaneet kynnystä sijoittamisen aloittamiseen. Osakesäästötili otettiin käyttöön vuonna 2020.

Osakesäästötilien määrä kasvoi selvästi viime vuoden aikana. Erot miesten ja naisten välillä kaventuivat vuoden aikana hieman.

Tilejä avataan myös lapsille. Alaikäisten osakesäästötileissä sekä tilien määrä että omistusten arvo on jakaantunut lähes puoliksi tyttöjen ja poikien kesken. Euroclearin mukaan tämä luo pohjaa sille, että tulevaisuudessa sukupuolten välinen ero on kaventumassa.

