Musiikki

5.12.2025 13:42 ・ Päivitetty: 5.12.2025 13:42

Razmyar: Ylen päätös osallistua Euroviisuihin ajaa artistit epäreiluun tilanteeseen

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin mukaan Suomen pitäisi osoittaa moraalista selkärankaa ja jättäytyä kilpailusta.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar pitää Ylen perusteluja Euroviisuihin osallistumisesta ontuvina. Razmyarin mielestä Yle sysää omaa vastuutaan välttelemällä vastuun ja kritiikin osallistumisesta yksittäisten artistien harteille.

Demokraatti

Demokraatti

– Ylen päätös osallistua Euroviisuihin pistää suomalaiset musiikkialan ammattilaiset todella epäreiluun tilanteeseen. Uuden musiikin kilpailu, UMK, on upea suomalaisen musiikin juhla. Se on sekä musiikkialalle että suomalaisille vuosi vuodelta tärkeämpi tapahtuma, Razmyar muistuttaa tiedotteessaan.

– Ylen päätös Euroviisuihin osallistumisesta Israelin kanssa tahraa myös UMK:n maineen. Meidän pitää kaikin keinoin tukea suomalaista musiikkialaa. On kohtuutonta, että taakka Israelin osallistumisesta Euroviisuihin kaadetaan yksittäisten artistien niskaan, Razmyar sanoo.

Yle kertoi eilen, että Suomi osallistuu Euroviisuihin siitä huolimatta, että Euroopan yleisradiounioni EBU:n päätöksellä myös Israel osallistuu kilpailuun.

Razmyar arvioi, että moni artisti todennäköisesti jättäytyy kilpailusta joko moraalisyistä tai seurausten pelossa.

– Yksittäisten artistien ei pitäisi joutua pohtimaan, antaako osallistumalla hyväksyntänsä Israelin epäinhimilliselle toiminnalle, ja voiko osallistuminen vaikuttaa kielteisesti omaan toimeentuloon.

Nyt on se hetki, jossa meidän tulisi osoittaa moraalista selkärankaa.

YLE on kommentoinut osallistumuspäätöstä muun muassa sillä, että viisuilla pitää olla onnistuakseen laaja yleisö ja muille maille tulee kalliiksi, jos moni maa jättäytyy viisuista pois.

– Osallistumalla Euroviisuihin olemme omalta osaltamme luomassa sitä laajaa yleisöä ja näkyvyyttä, jota Israel pystyy käyttämään oman propagandansa välittämiseen. Väkisinkin herää kysymys, mitkä asiat menevät tärkeysjärjestyksessä sen edelle, että sotarikoksia tekevä maa saa käyttää valtavaa Euroviisu-näkyvyyttä propagandaansa.

Razmyar muistuttaa, että Venäjä suljettiin ulos Euroviisuista sen aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Razmyarin mukaan se osoitti, että viisut eivät ole mikään muusta maailmasta tai politiikasta erillään oleva tapahtuma.

– Ei ole siis uskottavaa perustella osallistumistamme sillä, että Euroviisuja voitaisiin tarkastella muusta maailmasta irrallisena kokonaisuutena ja Israelin yleisradioyhtiötä erillisenä Israelin valtiosta ja hallituksesta. Jo viime vuoden Euroviisut osoittivat, miten Israel hyödynsi viisuja oman propagandansa välineenä.

– Euroviisut järjestetään myös tulevaisuudessa, mutta juuri nyt on se hetki, jossa meidän tulisi osoittaa moraalista selkärankaa ja jättäytyä Euroviisuista pois.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

