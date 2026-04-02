2.4.2026 05:30 ・ Päivitetty: 2.4.2026 05:30

Reuters: Trump uhitteli taas Natosta lähtemisellä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uutistoimisto Reutersille, että hän ehdottomasti harkitsee Yhdysvaltojen vetämistä pois Natosta. Trump on aiemminkin leikitellyt julkisesti vetäytymisajatuksella.

DEMOKRAATTI/STT

Trump katsoo, ettei liittouma ole tukenut Yhdysvaltoja Lähi-idässä. Monet Nato-maat ovat painottaneet, että kyse on puolustusliitosta, eikä Yhdysvaltojen aloittama sota ole heidän asiansa.

Yhdysvaltalaiset virkamieslähteet kertovat niin ikään Wall Street Journal -lehdelle, että Trump on nostanut esille mahdollisuuden Natosta vetäytymisestä. Lähteiden mukaan Trump ei ole tehnyt lopullista päätöstä asiasta, mutta on keskustellut liittouman jättämisestä tai tavoista vähentää Yhdysvaltain Nato-sitoumuksia.

Wall Street Journal kertoo myös, että Naton pääsihteeri Mark Rutte kokoustaa Trumpin kanssa Washingtonissa ensi viikolla. Asiasta ovat kertoneet lehdelle Valkoisen talon sisäinen lähde sekä muut tapausta tuntevat tahot. Naton edustajan mukaan vierailu on ollut suunnitteilla jo pitkään.

YHDYSVALTAIN ja muiden Nato-maiden välit ovat rakoilleet Trumpin toisella presidenttikaudella aiemmin muun muassa yhdysvaltalaispresidentin tempoilevan tullipolitiikan sekä Grönlantiin kohdistuvien uhkausten myötä. Kuilu on kuitenkin syventynyt sen jälkeen, kun liittolaiset ovat torjuneet Trumpin pyynnöt auttaa turvaamaan meriliikenne Hormuzinsalmessa.

- He eivät ole olleet ystäviä, kun olemme tarvinneet heitä, Trump sanoi Reutersille.

- Emme ole koskaan pyytäneet heiltä paljoa.

Naton viides artikla on otettu sotilasliiton historiassa käyttöön vain kerran. Siihen turvauduttiin Yhdysvaltain tukemiseksi maahan vuonna 2001 tehtyjen WTC-terrori-iskujen vuoksi. Artikla velvoittaa jäsenmaan auttamaan toista hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata.

Trump piti illalla julkisen puheen Lähi-idän sodasta, mutta sen yhteydessä hän ei toistanut Nato-moitteitaan.

 

