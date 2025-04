Riikka Purra: Kaikki työntekijäryhmät jäävät plussan puolelle tässä veroalessa – suurituloiset toki eniten

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kuvailee kehysriihen päätöksiä merkittävistä veronalennuksista työn tekemiseen ”mahtavaksi jutuksi”. Purran mukaan keskituloisellekin niistä on suuri hyöty, varakkaiden lisäksi. Simo Alastalo Demokraatti Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Olen erittäin tyytyväinen meidän kasvuriihen tuloksista. Työn verotus kevenee selvästi koko kaudella. Pieni- ja keskitulosten veronalennuksia ja lapsiperhekorotukset mukaan huomioiden 1,25 miljardia euroa. Ylimmät marginaalit laskevat selvästi. Sillä pyritään lisäämään sitä, että lisätyön vastaanottaminen myös siellä ylhäällä on kannustavampaa, Purra kommentoi toimittajille eduskunnassa.

Hän muistutti, että vaikka verotuksen keventäminen on hyvin kallista, pystytään ylempien marginaaliverojen laskuille laskemaan ”varsin hyvä itserahoittavuus”.

– Totta kai tämä kokonaisuus – merkittävät veronalennukset työn tekemiseen ja samaan aikaan yrittämiseen – ovat mahtava juttu, Purra summasi kehysriihtä.

Valtiovarainministeriltä kysyttiin, minkä tuloluokan palkansaaja hyötyy veronkevennyksistä määrällisesti tai suhteellisesti eniten.

Purran mielestä lopputulos riippuu siitä, miten asiaa katsoo – miten esimerkiksi veroprosentin lasku eri ryhmissä suhteutuu esimerkiksi ay-jäsenmaksujen verovähennyksen poistoon.

– Kaikilla työntekijäryhmillä plussan puolelle jäädään. Tietenkin marginaaleissa lasku on sen verran suuri, että siellä vaikutus on siellä tietenkin muutenkin korkeammilla tulotasoilla huomattava. Mutta yleisesti ottaen veronalennus koko työtä tekevälle skaalalle on erittäin hyvä.

Purran mukaan on mahdotonta antaa yksinkertaista mallia siitä, kuinka paljon keskituloiselle noin 3000 euroa kuussa tienaavalle jää enemmän käteen, kun huomioidaan veronkevennykset ja ay-jäsenmaksujen verovähennysten poisto.

– Esimerkiksi nämä ay-jäsenmaksut vaihtelevat huomattavasti sen suhteen, mihin jäsenmaksua maksetaan. Mutta keskituloinen mediaanipalkansaaja – suurin piirtein 3200 euroa – niin se on kylläkin suuri hyöty.

VERONMAKSAJIEN keskusliiton laskelmien perusteella esimerkiksi noin 3 200 euron kuukausituloilla eli noin 40 000 euron vuosituloilla veronkevennys merkitsee kuukaudessa noin 30 euron lisäystä palkkaan. Vuodessa hyöty on 360 euroa.

Sen sijaan kuukaudessa 9 000 euroa tienaava hyötyisi vuositasolla 1460 euroa.

Oikein varakkaille suomalaisille, joilla kuukausitulot ovat pääministeri- tai toimitusjohtajatasoiset 20000 euroa, veronkevennys toisi vuodessa 9 250 euron hyödyn.