Riikka Purra luopuu hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta – tässä syy

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoo tiedotteessaan luopuvansa hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta.

– Teen sen raskain mielin, sillä tehtävä on ollut mieluisa ja poliittisesti hyödyllinen, hän kirjoittaa.

– Valiokunnan johtaminen on vaativaa, mutta erityisesti nyt hallintovaliokunta on vielä tavanomaistakin vaativampi, kun asioita on valtavasti. Tämän yhdistäminen vaaleja kohti menevän puolueen johtamiseen ja puheenjohtajan muihin velvoitteisiin ei parhaalla mahdollisella tavalla enää onnistuisi, hän jatkaa tiedotteessaan.

Purra sanoo, että hallintovaliokunnan asiat ovat perussuomalaisen politiikan kannalta mitä tärkeimpiä, kuten maahanmuuttoa ja muuta sisäistä turvallisuutta.

– Kansanedustajan tärkein työ tehdään valiokunnassa, ja kuten olemme tällä kaudellakin nähneet, esimerkiksi rajapykäliä sorvattaessa, jopa oppositiosta voi toisinaan vaikuttaa.

– Valitettavasti valiokunnissa tehtävä työ ei usein tunnu olevan sen paremmin lehdistön kuin äänestäjienkään mielestä kovin relevanttia. Se ei ole mediaseksikästä; se on puurtamista. Olen vakuuttunut, että perussuomalainen eduskuntaryhmä löytää hallintovaliokuntaan näiksi muutamiksi jäljellä oleviksi kuukausiksi osaavan ja asiat hallitsevan uuden puheenjohtajan.