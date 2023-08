Riikka Purran vastaus kansalaiselle: ”Mitä me niille varakkaille jaamme?”

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on selventänyt ajatteluaan hallituksen toimista viestipalvelu X:ssä. Purra ja VM:n esitys ensi vuoden budjetiksi julkaistiin maanantaina kokonaisuudessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Valtion menojen siistiminen enemmän tuloja vastaaviksi on useille puolueille vaikeaa, koska vastustus on niin kovaa. Jokainen meno, etuus, etuusparannus on muka välttämätön ja siitä luopuminen kohtuutonta. Niinpä julkinen talous paisuu ja paisuu, Purra kirjoittaa X-tilillään.

Viestiketjussa Purralta todetaan, että varakkaille jaetaan enemmän kuin leikataan. Ministeri vastaa kysymyksellä.

– Mitä me niille varakkaille jaamme?

Kun Purralle vastataan, että jaatte veronkevennyksiä, Purra opastaa.

– Ei veronkevennys ole jakamista. Se on vähemmän ottamista.

Palkkaverotus kevenee ensi vuonna eniten 14 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla ihmisillä, arvioi tänään Veronmaksajain Keskusliitto.

Myös SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen osallistuu ketjussa keskusteluun.

– Nyt tosiaan tehdään toisin. Viime kaudella alijäämät pienenivät ja työllisyys parani ilman leikkauksia ihmisten toimeentuloon keskellä kriisejä. Nyt leikataan pienituloisilta ja palveluista, murennetaan sopu työmarkkinoilla, mutta valtio velkaantuu 40 miljardia vaalikaudessa.