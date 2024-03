“Riisto on levinnyt nyt metsätyöhön” – SDP:n Suhoselta kirjallinen kysymys hallitukselle

Kansanedustaja Timo Suhonen (sd.) kysyy hallituksen toimista Metsähallituksen tapauksessa. Demokraatti Demokraatti

– On tullut ilmi, että rakennus- ja ravintola-alan työntekijöiden riisto on levinnyt nyt metsätyöhön, Suhonen toteaa tiedotteessa. Hän on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen.

Metsähallitus on hänen mukaansa halpuuttanut suomalaisten metsurien työtä jopa alle neljän euron tuntipalkkoihin. Asia on selvinnyt Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuksissa, joista Helsingin Sanomat uutisoi viime sunnuntaina. Tarkastuskertomuksesta selviää, että taimia istutetaan Suomessa yhä useammin ulkomaisin voimin, ja toimintaan liit­tyy myös hyväksikäyttöä.

– Räikeää alipalkkausta, valeyrittäjyyttä, maksamattomia lisiä, liian alhaisia palkkaluokkia, työoikeuden puutetta, hurjia työaikoja, olematonta työterveyttä ja työturvallisuuden rikkeitä on lista tarkastajan raportista, Suhonen luettelee.

Lopputuloksena on hänen mukaansa pahoinvointia ja työttömyyttä sekä rehellisen kilpailun, yrittäjän ja työntekijän kyykyttämistä.

Tässä on nyt iso sotku siivottavaksi, Suhonen toteaa ja on siksi tehnyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Metsähallituksen harjoittamasta metsurin työn halpuuttamisesta ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöepäilyistä.

– Tässä käy huonosti Suomelle, kun alihankintaketjuihin hukutetaan työn todelliset tekijät ja heitä sitten käytetään riistopalkoilla. Samaan aikaan Metsähallitus on passittanut suomalaiset metsurit kortistoon. Tämäkö on fiksua ja kestävää Suomen kansallisomaisuuden käyttöä?