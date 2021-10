Riku Aalto: Teollisuusliitto aloittaa neuvottelut teknologiateollisuuden uuden työnantajaliiton kanssa

Teollisuusliiton hallitus on päättänyt aloittaa työehtosopimusneuvottelut Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa, kirjoittaa liiton puheenjohtaja Riku Aalto Tekijä-lehdessä.

”Teollisuusliiton asettamat ehdot neuvotteluiden aloittamiselle ovat nyt täyttyneet. Teollisuusliitto on saanut tiedon yrityksistä, jotka ovat liittyneet työnantajayhdistyksen jäseniksi. Työnantajayhdistyksen jäsenkunnan edustavuus varmistaa vahvan yleissitovuuden syntymisen teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimukseen.” Aalto kirjoittaa.

Aallon mukaan muutokset työmarkkinoilla ovat jäämässä pieniksi, kun teknologiasektorin työnantajat ovat yrityskohtaisen sopimisen sijaan laajassa rintamassa valinneet yleissitovuuden teollisuuden neuvotteluiden lähtökohdaksi.

”Yksikään yritys ei ole myöskään esittänyt pyyntöä neuvotella yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Näyttää selkeästi siltä, että työnantajan tahto on neuvotella yhdestä, koko alaa koskevasta sopimuksesta.”

Aallon mukaan työantajien kanssa olisi tavallisesti tähän aikaan syksystä jo sovittu lähes kaikesta ja uuden sopimuksen neuvottelemiselle jäävä aika on niukka.

”Teollisuusliiton sopimukset Teknologiateollisuus ry:n kanssa päättyvät marraskuun lopussa. Sopimuksettomaan tilaan on aikaa vain reilut viisi viikkoa. Tilanteen aiheuttamat riskit on hyvä tiedostaa. Tämä on valitettavaa monestakin syystä. Kasvu on vihdoin kunnolla päässyt vauhtiin, vienti on elpynyt ja yritysten tilauskannat ovat täynnä.”

”Teollisuusliiton tie on sopimisen tie.”

Aallon mukaan työnantajat ovat ”torkuttaneet työmarkkinoita” puoli vuotta.

”Toivottavasti työnantajien rivit ovat nyt suorassa eikä torkuttamisesta synny tarpeettomia hankaluuksia.”

”Mikäli tulevien neuvotteluiden pohjalta saavutetaan neuvottelutulos, Teollisuusliitto tarkastelee tässä yhteydessä vielä kertaalleen sopimuksen kattavuutta ennen kuin varsinainen neuvottelutulos mahdollisesti hyväksytään. Lähdemme neuvottelemaan vahvasta yleissitovuudesta, ja oletamme, että tilanne ei muutu neuvotteluiden aikana.”

Valtakunnallisen sopimustoiminnan jatkuminen teollisuudessa varmistaa Aallon mukaan Suomen mallille ja sen mukaiselle palkkakoordinaatiolle hyvät edellytykset.

”Neuvotteluiden aloittaminen uuden työnantajayhdistyksen kanssa on virstanpylväs. Vuosikymmeniä kestänyt työmarkkinayhteistyö Teknologiateollisuus ry:n kanssa päättyy. Jatkamme sopimusten tekemistä ja luottamuksen rakentamista Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa. Teollisuusliiton tie on sopimisen tie.” Aalto kirjoittaa Tekijässä.