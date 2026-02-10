Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

10.2.2026 05:43 ・ Päivitetty: 10.2.2026 05:43

Rivojen viestien kunnanjohtaja irtisanoutui Rääkkylästä

LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiaisen ja kunnan virkasuhde on päätetty yhteisymmärryksessä, tiedotti kunta maanantaina. Tiedotteen mukaan Rautiainen on irtisanoutunut 23. helmikuuta alkaen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi nimettiin kehityssihteeri Raita Joutsensaari, joka on toiminut kunnanjohtajan virkavapaan ajan viransijaisena. Kunnanhallitus laittaa kunnanjohtajan viran haettavaksi seuraavassa kokouksessaan.

Rääkkylän kunnanvaltuusto perusti joulukuussa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Rautiaisen irtisanomista. Taustalla oli Rautiaisen asiattomana pidetty seksuaalissävytteinen kirjoittelu sosiaalisessa mediassa, mistä oli uutisoinut Karjalainen.

Karjalainen kertoi marraskuussa Rautiaisen Threads-palvelussa jatkuneesta irstaasta viestittelystä. Kunnanjohtaja oli jo aiemmin keväällä 2024 saanut varoituksen kunnanhallitukselta asiattomasta kirjoittelusta viestipalvelu X:ssä.

Kunnanhallitus päätti tuolloin, että toisesta varoituksesta seuraa irtisanominen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
10.2.2026
Stalinin tappamat suomalaiset punapoliitikot valitsivat ikitiensä itse
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
9.2.2026
Evp-upseeri: Milloin tajutaan, ettei Venäjä halua rauhaa Ukrainassa?
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.2.2026
Arvio: Näin yritysjätit liittoutuivat sotateollisuuden kanssa – uutuusteos ei kaihda moraalisia kysymyksiä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU