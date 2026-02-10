Politiikka
Rivojen viestien kunnanjohtaja irtisanoutui Rääkkylästä
Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiaisen ja kunnan virkasuhde on päätetty yhteisymmärryksessä, tiedotti kunta maanantaina. Tiedotteen mukaan Rautiainen on irtisanoutunut 23. helmikuuta alkaen.
Määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi nimettiin kehityssihteeri Raita Joutsensaari, joka on toiminut kunnanjohtajan virkavapaan ajan viransijaisena. Kunnanhallitus laittaa kunnanjohtajan viran haettavaksi seuraavassa kokouksessaan.
Rääkkylän kunnanvaltuusto perusti joulukuussa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Rautiaisen irtisanomista. Taustalla oli Rautiaisen asiattomana pidetty seksuaalissävytteinen kirjoittelu sosiaalisessa mediassa, mistä oli uutisoinut Karjalainen.
Karjalainen kertoi marraskuussa Rautiaisen Threads-palvelussa jatkuneesta irstaasta viestittelystä. Kunnanjohtaja oli jo aiemmin keväällä 2024 saanut varoituksen kunnanhallitukselta asiattomasta kirjoittelusta viestipalvelu X:ssä.
Kunnanhallitus päätti tuolloin, että toisesta varoituksesta seuraa irtisanominen.
