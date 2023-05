RKP haluaa jatkaa mutta tietyin ehdoin – pallo on nyt Riikka Purralla

RKP haluaa jatkaa hallitusneuvotteluja. Asiasta kertoi RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson tänään eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen. Johannes Ijäs Demokraatti

Eduskuntaryhmä oli koolla puoluetoimiston tiloissa Helsingissä Henrikssonin mukaan nelisen tuntia.

– RKP:hän on puolue, joka aina etsii ratkaisuja. Nytkin me haluamme etsiä ratkaisuja, Henriksson sanoi tiedotustilaisuutensa aluksi.

Hänen mukaansa eduskuntaryhmän kokous oli rakentava ja vakava.

– Olemme keskustelleet hyvin vakavassa hengessä sekä ilmastopaperista että maahanmuuttoa koskevasta paperista.

Ilmastopaperista RKP:n ryhmässä todettiin, että sen tekoprosessissa on kuunneltu hyvin kaikkien ryhmien kantoja. Kaikki linjaukset eivät ole RKP:n mieleen, mutta vaikka ne eivät ole optimaaliset, RKP voi Henrikssonin mukaan silti tukea niitä tässä tilanteessa.

Maahanmuuttoa koskevista linjauksista, jotka ilmastolinjausten tavoin hallitusneuvottelukumppanit ovat hyväksyneet Henriksson sanoi RKP:n neuvottelijoiden kokeneen, että prosessi on ollut heille hankala. Nopeasti vaadittiin valtavan paljon.

– Totean sen myös, kuten eilen sanoin niin missään vaiheessa RKP ei ole kuitannut sitä paperia. Sen takia se käsiteltiin tänään tässä eduskuntaryhmässä.

Henriksson sanoi RKP:n kokevan, että maahanmuutosta neuvottelut jäivät puolitiehen. RKP haluaa kuitenkin jatkaa neuvotteluja.

– Mutta olemme myös ymmärtäneet sen vakavuuden, jossa me nyt olemme. Mielestämme on mahdollisuuksia päästä kuitenkin eteenpäin. Se mitä yhdessä päätettiin on se, että haluamme jatkaa keskusteluja juuri tästä asiakirjasta ja saada aikaan joitakin muutoksia. Uskon, että se mitä me esitämme, on myös muiden puolueiden hyväksyttävissä. Jos on todella yhteistä tahtoa löytää yhteisiä ratkaisuja, sen pitäisi olla mahdollista. Me emme pyydä mahdottomuuksia, Henriksson sanoi.

KÄYTÄNNÖSSÄ tämä tarkoittaa sitä, että pallo on nyt ennen kaikkea perussuomalaisten puheenjohtajalla Riikka Purralla, joka on sanonut, että eilen saavutettu ratkaisu on kompromissi, josta perussuomalaisten on mahdoton joustaa enää enempää.

Henriksson totesi, että RKP on valmis käymään keskusteluja.

– Haluamme siis jatkaa ja jotta saamme aikaan yhteisen hallituksen. Uskon, että tässä tilanteessa kannattaa myös kuunnella sitä, mitä viestiä meillä on. Olen itse valmis kertomaan kaikille puheenjohtajille vaikka heti tämän tilaisuuden jälkeen, että mistä on kysymys. Näen siis sen niin, että on mahdollista saavuttaa tästä myös yksimielisyys. On myös niin, että niin kuin aina hallitusneuvotteluissa, mikään ei ole valmista ennen kuin kaikki on valmista, Henriksson sanoi.

Hänen mukaansa RKP:n eduskuntaryhmä oli yksimielinen päätöksessään, että he haluavat jatkaa rakentavasti hallitusneuvotteluja ja tuoda esiin muutamia muutosesityksiä maahanmuuttolinjaan.

– On selvä, kun meitä on neljä eri puoluetta, meillä kaikilla on vähän erilaiset tulokulmat. Meidän kaikkien on yritettävä myös ymmärtää toisiamme. Näin RKP:kin tekee, Henriksson totesi.

HENRIKSSON kertoi median kysyttyä, että hän on puhunut hetki sitten hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) kanssa.

– Meillä on aikomus myös keskustella tästä. Mielestäni aina, jos halutaan löytää tie eteenpäin, se on löydettävissä. Paras tie on se, että sitten tavataan kasvotusten.

Henrikssonin mukaan Orpon reaktio oli asiallinen ja hän ymmärsi, että RKP:llä on joitakin asioita, joista halutaan keskustella.

Henriksson toivoo, että he voivat tavata kasvotusten hallitusneuvotteluissa olevien puolueiden puheenjohtajien kanssa.

Riikka Purraan Henriksson ei ole vielä ehtinyt olla yhteydessä.

– Aikomus on.

HENRIKSSON tähdensi vielä, että RKP:llä on muutamia tarkennustoiveita maahanmuuttopaperiin liittyvään pohjatekstiin.

– Meidän puolelta on koettu, että meitä ei ole ehkä kuultu riittävän paljon. Se, että muut kolme ovat hyväksyneet pohjapaperin, ei tietenkään ole vielä neuvottelutulos. Me lähdemme tästä samasta pohjasta ja siinä meillä on muutama asia, johon haluaisimme vielä muutoksia.

Hänen mukaansa ilmasto- ja maahanmuuttoasiat eivät ole olleet vielä kertaakaan puheenjohtajapöydässä, vaan ryhmät olivat neuvotelleet niistä.

Purran puheisiin siitä, että joustonvaraa ei enää olisi, Henriksson totesi, että nyt ollaan hallitusneuvotteluissa eikä RKP pyydä tässä tilanteessa mahdottomia.

– Me tunnistamme tämän tilanteen erittäin hyvin. Me haluamme tuoda esille omia näkemyksiämme ja tämä on meidän ryhmällemme tärkeätä, että meitä nyt myös kuullaan tässä asiassa.

Henrikssonin mukaan RKP:n eduskuntaryhmässä on hyvä henki ja koettu tilanne on ollut eduskuntaryhmälle hyvin erikoinen.