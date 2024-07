RKP vaihtaa ministerinsä – naisten määrä hallituksessa vähenee

Europarlamenttiin valittu opetusministeri Anna-Maja Henriksson eroaa perjantaina hallituksesta presidentin esittelyssä. Hänen paikkansa ottaa puoluejohtaja Anders Adlercreutz. Demokraatti Demokraatti

Vastaavasti Adlercreutzin tilalle hallituksen Eurooppa- ja omistajaohjausministeriksi nimitetään kansanedustaja Joakim Strand (s. 1982).

Vaasalainen Strand on ollut eduskunnassa vuodesta 2015 alkaen. Hän on koulutukseltaan juristi sekä kauppatieteiden maisteri. Strand on tällä kaudella toiminut muun muassa eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtajana.

Hänellä on myös runsaasti erilaisia luottamustoimia ruotsinkielisen Pohjanmaan elinkeinoelämässä.

Muutokset aiheuttavat vaihtoja myös ministerityöryhmiin.

Anna-Maja Henriksson ehti ennen tätä kautta olla muun muassa oikeusministerinä sekä Ahvenanmaan asioista vastaavana ministerinä useissa hallituksissa vuodesta 2011 alkaen.

RKP:lla on myös liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeriys: tehtävässä on nyt kansanedustaja Sandra Bergqvist.