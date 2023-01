RKP:n Henriksson hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa: ”Erittäin epätodennäköistä”

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei pidä hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa todennäköisenä tulevien eduskuntavaalien jälkeen. Henriksson huomauttaa, että hallituspohjaan liittyvä keskustelu on noussut esiin vaalitenteissä, joihin RKP:ta ei ole kutsuttu. Simo Alastalo Demokraatti

Näin kävi muun muassa tiistaina järjestetyssä Ilta-Sanomien tentissä, jossa SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ottivat kielteisen kannan yhteistyöhön ps:n kanssa.

– On demokratian näkökulmasta ongelmallista, kun puolueita suljetaan pois ja lähdetään siitä, että neljä tai kuusi puheenjohtajaa riittää, kun keskustellaan yhteisistä asioista. RKP on hallituspuolue ja meillä on päivänpolitiikkaan paljon vaikutusvaltaa. Uskaltaisin sanoa enemmän kuin oppositiopuolueilla on, Henriksson kommentoi Demokraatille.

Mahdollista perussuomalaisten kanssa tehtävää yhteistyötä Henriksson lähestyy korostamalla aluksi, että hallituspohja ratkaistaan vaalien jälkeen. Samalla hän toteaa, että perussuomalaisilla ja RKP:lla on puolueina hyvin erilaiset tavoitteet ja näkemyseroja muun muassa EU-politiikasta, ilmastokysymyksistä, suhtautumisesta työllisyyden nostamiseen, ruotsin kielen asemaan ja työperäiseen maahanmuuttoon.

SUOMEN väestö ikääntyy ja ilman maahanmuuttoa edessä on paheneva pula työvoimasta.

– Meidän pitää yrittää ymmärtää, että tässä puhutaan Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Onko meillä sitä vai eikö. Kun puhutaan maahanmuutosta pitäisi ymmärtää, että jos ylläpidetään negatiivista sävyä, myös ne ihmiset, jotka haluaisivat tänne töihin, eivät ole niin innokkaita tulemaan. Se olisi Suomelle kohtalokasta.

Toisin sanoen perussuomalaiset ja RKP eivät Henrikssonin mukaan todennäköisesti päädy samaan hallitukseen kevään eduskuntavaalien jälkeen.

– On erittäin epätodennäköistä, että mahtuisimme samaan hallitukseen. Haluan kuitenkin sanoa samaan hengenvetoon sen, että loppujen lopuksi seuraavat eduskuntavaalit, sen jälkeen käytävät hallitusneuvottelut ja hallitusohjelma, joka silloin tehdään, ratkaisevat loppupeleissä tilanteen.