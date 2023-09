RKP:n Henriksson kommentoi perussuomalaisten sitoutumista rasismitiedonantoon: ”Sitä olisi toki voinut ilmaista myös vahvemmin”

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson iloitsee hallituksen rasisminvastaisen tiedonannon vastaanotosta eduskunnassa. Henrikssonin mukaan eduskunta näyttää olevan itse tiedonannosta ja siinä ehdotetuista toimenpiteistä melko yksimielinen. Simo Alastalo Demokraatti

– Mielestäni on erittäin hienoa, että oikeastaan kaikki puolueet ovat kehuneet tätä itse tiedonantoa.

– Tästä käy hyvin ilmi se, että hallituksen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja sitoutuu tekemään töitä aktiivisesti sen kitkemiseksi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämä on erittäin tärkeä viesti, Henriksson sanoi medialle keskiviikkona.

Koska kyse on hallituksen tiedonannosta, sen sisällön ovat Henrikssonin mukaan siunanneet myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmät.

– Se sitouttaa sitä kautta myös kansanedustajia.

Eduskunta äänestää näillä näkymin perjantaina paitsi hallituksen myös erikseen valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) sekä elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) luottamuksesta. Epäluottamuslauseita on esittäneet tänään oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto.

Onko RKP perjantaina yhtenäinen?

– En lähde nyt asioiden edelle. Ryhmäpuheenjohtaja (Otto) Andersson on antanut Eva Biaudet’lle aikaa miettiä. Meillä on ryhmäkokous huomenna (torstaina) ja katsotaan sitten, mitä ryhmäkokouksessa päätetään. Lähtökohta on tietysti se, että nyt on kyse hallituksen luottamuksesta ja itse lähden siitä, että RKP:n ryhmä tulee esittämään hallitukselle luottamusta.

Riikka Purra totesi keskiviikkona Ilta-Sanomien haastattelussa, että RKP:lla on aikaa suoristaa rivinsä perjantaihin saakka. Purra ei täsmentänyt mitä hän lausunnollaan tarkoitti.

Henriksson muistuttaa, ettei ”keskeisissä kysymyksissä” ole ollut ongelmia RKP:n takia. Hän vaikuttaa viittaavan perussuomalaisten ympärillä pyörineeseen rasismikeskusteluun.

– Sen takia on tietysti tärkeää se, että jokainen hallituspuolue seisoo vahvasti tämän takana ja myös pystyy vakuuttamaan, että käytännössä näin on.

Onko perussuomalaisten eduskuntaryhmän esiintyminen (eduskunnan rasismikeskustelussa) herättänyt luottamusta?

– En lähde nyt sitä arvioimaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on sitoutunut tähän tiedonantoon ja se on tässä nyt se tärkeä asia. Sitä olisi toki voinut ilmaista myös vahvemmin.