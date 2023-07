RKP:n kapinaryhmä uskoo, että PS-epäily kasvaa puolueessa: ”Puhutaan sadoista ihmisistä”

Onko perussuomalais-yhteistyötä vastustava RKP:n uusi sisäinen oppositio pelkkä muutaman hengen julkisuustemppu? Perustajat väittävät, että heillä on laajaa kannatusta puolueen sisällä. Simo Alastalo Demokraatti

RKP:n sisälle on muodostunut hallitusyhteistyötä vastustava ryhmä, jossa on mukana myös hallituksen kesäkuun luottamusäänestyksessä tyhjää äänestänyt kansanedustaja Eva Biaudet.

Eräs ryhmän puuhamiehistä on puolueen pitkäaikainen vaikuttaja, Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja, eläkkeellä oleva Hufvudstadsbladetin pääkirjoitustoimittaja ja entinen eduskuntaryhmän pääsihteeri Björn Månsson.

– Varmaan puhutaan sadoista ihmisistä, mutta tämä pieni ydinjoukko on ollut Eva Biaudet, Vöyristä kotoisin oleva kansalaisaktivisti Peter Backa ja minä. Olemme kutsuneet porukan koolle, Månsson luonnehtii ryhmää.

Ryhmä tuli julkisuuteen kirjoituksellaan keskiviikon Hufvudstadsbladetissa, jossa todettiin, ettei RKP voi arvoistaan johtuen tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Mukana on Månssonin mukaan myös entisiä RKP:n kansanedustajia, mutta he eivät toistaiseksi ole olleet nimillään julkisuudessa. Ryhmässä on myös jo puolueen jättäneitä kuten vielä pari kuukautta sitten Helsingin piiriä johtanut puoluehallituksen jäsen Simon Granroth ja aikanaan RKP:n varapuheenjohtajana toiminut Päivi Storgård.

HBL:N kirjoitus oli Månssonin mukaan puheenvuoro entisen puolueen puheenjohtajan Pär Stenbäckin aloittamaan keskusteluun.

– Ehdotin, että jatketaan keskustelua. Kirjoitin tekstin viikonloppuna ja hioimme sitä alkuviikosta. Meille jäi ainoastaan keskiviikko aikaa kerätä nimiä, joten emme ehtineet saada mukaan kuin 16 henkilöä.

RKP:n johto ja eduskuntaryhmä ovat olleet viime päivät hiljaa hallituksen sisäisistä rasismiin liittyvistä ristiriidoista. Vilhelm Junnilan (ps.) eron jälkeen julkisuudessa on käsitelty laajasti perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran takavuosien rasistisia kommentteja.

Månsson toivoo, että RKP äänestää eduskunnassa Purralle epäluottamusta.

– Kun RKP:n eduskuntaryhmä ei valitettavasti lähtenyt mukaan opposition vaatimukseen eduskunnan kesätauon keskeyttämiseksi, niin ensimmäinen tilaisuus on syyskuussa. Purra on mielestäni luvannut, että jos hän ei saa luottamusta, niin hallitus kaatuu.

Månssonin mukaan kiehuntaa hallitusyhteistyön ympärillä on havaittavissa myös pääministeripuolue kokoomuksessa.

– Julkisuudessa on ollut Kirsi Piha ja muutama muu, mutta pinnan alla on kuulemma enemmänkin kuohuntaa. Jos Orpo nyt ymmärtää yskän, niin ehkä hän ryhtyy vetämään johtopäätöksiä.

MÅNSSON kaipaa nykyisen “tummansinisen” hallituksen tilalle avoimesti sinipunaa. RKP:n käyttäytymistä syksyn luottamusäänestyksessä hän ei kuitenkaan ennakoi.

– En lähde veikkaamaan. Puolueelle annettiin täkyksi kolme ministerin paikkaa kahden vuoden ajaksi. Arvioni mukaan hallitus ei ole enää pystyssä kahden vuoden jälkeen. Toivon mukaan nämä kolme ministerin paikkaa eivät ole puolueelle tärkeämpiä kuin arvot, ideologia ja vakaumus.

RKP:n vaa’ankieliasema on Purran luottamusäänestyksessä ratkaiseva. Månssonin mukaan vaa’ankieliasema säilyisi myös sinipunassa, johon hän ottaisi mukaan kokoomuksen, SDP:n ja RKP:n lisäksi vihreät.

– Kristillisdemokraatteja en toivo mukaan. Kd on paljastanut omat prioriteettinsa. Valta ennen kaikkea. Viis pakolaisista, maahanmuuttajista ja ihmisoikeuksista.