RKP:n kelkka kääntyi – näin Anders Adlercreutz kommentoi Peter Vesterbackan ideaa

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz suhtautuu myönteisesti teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushista tutun Peter Vesterbackan Finest Future -koulutushankkeeseen. Simo Alastalo Demokraatti

Adlercreutzin edeltäjä Anna-Maja Henriksson näki opiskelijoita suomalaisiin lukioihin ja ammattioppilaitoksiin ulkomailta välittävässä hankkeessa useita ongelmia.

Demokraatti kysyi Adlercreutzilta Vesterbackan hankkeesta laajemman työperäistä maahanmuuttoa käsittelevän haastattelun yhteydessä. Adlercreutz totesi pitävänsä suomen tai ruotsin kielellä suoritettua ylioppilaskoetta erinomaisena mittarina suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisesta.

– Minusta on positiivista, jos nuoria saadaan tulemaan Suomeen opiskelemaan, Adlercreutz sanoo.

– Sitten on selvä, ettei eri paikkakunnilla sijaitsevien pienten lukioiden säilyminen voi perustua pelkästään tähän mekanismiin. Silloin meillä on rakenteellisia ongelmia. Mutta kyllä minä periaatteessa suhtaudun positiivisesti siihen, että Suomeen tullaan opiskelemaan ja sen kautta integroitumaan yhteiskuntaan.

– Toivoni on tietenkin, että he sen jälkeen haluaisivat jäädä meidän yhteiskuntaan.

Eli Finest Future on hyvä juttu?

– Tietenkin pitää varmistaa, että kaikki velvollisuudet täyttyvät ja on varmuus siitä, että ohjelmat sietävät lähemmän tarkastelun, mutta en minä voi pitää huonona asiana sitä, että nuoret eri puolilta maailmaa tulevat Suomeen opiskelemaan, Adlercreutz lisää.

RKP:N edellinen puheenjohtaja, ennen EU-parlamenttiin siirtymistään opetusministerinä toiminut Anna-Maja Henriksson näki riskejä siinä, että lukioikäiset nuoret saapuvat Suomeen ilman huoltajia ja perheitään.

– Huoltajien puuttuessa ei ole selkeää vastuutahoa Suomessa, joka huolehtisi heistä, jos tulee ongelmia, Henriksson kommentoi toukokuussa Ylelle.

HENRIKSSON ei pitänyt myöskään kestävänä, että veronmaksajat maksaisivat tuhansien ulkomaalaisten opiskelijoiden lukiokoulutuksen.

– On varmasti syytä pohtia, tulisiko lukiokoulutuksen olla tulevaisuudessa maksullinen EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden osalta.

Hankkeeseen on suhtauduttu epäillen myös opetus- ja kulttuuriministeriön virkakunnassa. Peter Vesterbackan suhde ministeriöön on ollut vaikea ja hän on julkisesti väittänyt ministeriön muun muassa vihaavan yrittäjyyttä.

VUONNA 2020 käynnistetyn Finest Future -hankkeen tavoitteena on tuoda Suomeen 15 000 ulkomaalaista nuorta vuodessa opiskelemaan ammattioppilaitoksiin tai lukioihin. Tulijat osallistuvat ennen Suomeen saapumistaan maksullisille kielikursseille. Vesterbackan ajatuksena on ollut helpottaa hankkeella Suomen osaajapulaa.

Finest Futuren nettisivujen mukaan Suomeen on tähän mennessä saapunut hankkeen kautta runsaat 600 ulkomaalaista opiskelijaa.

Haastattelun jälkeen sitaatteja tarkistaessaan Adlercreutzin avustaja pyrki kiistämään, että ministeri olisi tarkoittanut vastauksillaan Vesterbackan hanketta. Sen sijaan Adlercreutz olisi avustajan mukaan puhunut ulkomaalaisten opiskelijoiden Suomeen saapumisesta yleisellä tasolla. Ministeri ei kuitenkaan missään vaiheessa todennut, ettei kommentoi hanketta.