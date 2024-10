RKP:n nikotiinisotkusta rikosilmoitus – toimitusjohtajalta raju syytös Henrikssonille

RKP:n aloitteesta lakiin kirjatuista nikotiinipussien mauista ja tavasta, jolla asiaa hallituksen lainvalmistelussa edistettiin on tehty rikosilmoitus. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Nikotiinipussiyritys Valo Swedenin toimitusjohtaja Timo Nurminen kertoo Demokraatille tehneensä ilmoituksen poliisin verkkopalvelussa.

Ilmoitus koskee RKP:n entisen puheenjohtajan ja entisen opetusministerin Anna-Maja Henrikssonin erityisavustajaa Anna Abrahamssonia, jonka on mediassa väitetty vieneen listan laissa sallittavista nikotiinipussien mauista erityisavustajien neuvotteluun huhtikuussa.

Mediatietojen mukaan lakiin kirjattiin sallituiksi listassa mainitut maut rosmariini, tee, inkivääri ja puu. Makuja valmistaa juurikin Henrikssonin vaalipiirissä Pietarsaaressa toimiva ruotsalainen Strengbergs Habit Factory.

Henrikssonin rooli asiassa ei ollut julkisessa tiedossa rikosilmoituksen jättöhetkellä. Henriksson totesi Helsingin Sanomien haastattelussa lokakuussa, ettei hän tiennyt, että Suomessa toimii toinenkin nikotiinipusseja valmistava yritys.

– Nyt kun on tullut esiin, että on toinenkin, minuakin ihmetyttää, että ei ministeriön puolesta ole nostettu muita esimerkkejä pöydälle. Olen ollut hyvässä uskossa, Henriksson totesi HS:lle.

VALO Swedenin Timo Nurminen uskoo Henrikssonin antavan väärää tietoa tahallaan. Nurminen katsoo, että RKP on ollut hyvin tietoinen, että Valo Sweden on olemassa.

– Henkilökohtaisesti olin loppuvuodesta 2023 Henrikssonin erityisavustaja Anna Abrahamssoniin yhteydessä ja esitin yleisiä näkemyksiä tulevasta lainsäädännöstä, Nurminen sanoo ja muistuttaa Abrahamssonin olleen henkilön, joka vei keväällä pietarsaarelaisyrityksen makulistan hallituksen ratkaisevaan kokoukseen nikotiinimauista.

Helsingin Sanomien tavoittama Abrahamsson itse ei ole kertonut, mistä hän oli saanut neuvotteluun viemänsä listan mauista. Hän ei myöskään moneen kertaan kysyttäessäkään halunnut kiistää eikä vahvistaa HS:lle vaatineensa Strengbergsin makuja tupakkalakiin.

Demokraatin näkemässä 13. lokakuuta 2023 meilissä, johon Abrahamsson ei kuitenkaan ole vastannut, Nurminen kirjoittaa Abrahamssonille selvin sanoin muun muassa, että ”Itse edustan suomalaista Valo SWE Oy:tä joka valmistaa nikotiinipusseja Ruotsissa ja harkitsimme oman tehtaan perustamista Vaasaan (30-50 henkilöä työllistämisvaikutus) mutta jos STM:n lakiehdotus menee tuollaisenaan läpi, investoimme ja rakennamme tehtaan Ruotsiin.”

STM on sosiaali- ja terveysministeriö.

NURMINEN ei käytännössä jaksa uskoa Henrikssonin todistusta siitä, ettei hän tiennyt, että Suomessa on pietarsaarealaisyrityksen lisäksi ”toinenkin” nikotiinipusseja valmistava yritys.

– En minä usko lainkaan. Minun mielestäni hän valehtelee, Nurminen kokee.

– Me olemme aktiivisesti olleet RKP:hen yleisellä tasolla yhteydessä. He ovat tietoisia, että on muitakin suomalaisia valmistajia. Hänhän on kuitenkin ministeritason henkilö ja varatuomari. Minun mielestäni on naiivia olettaa, että hän kuvittelee, että Pietarsaaressa on ainoa alan toimija Suomessa, Nurminen perustelee oletustaan.

Nurminen sanoo olleensa myös RKP:n meppi Nils Torvaldsiin yhteydessä. Tämä yhteydenotto liittyi nikotiinipussien etämyyntikieltoon.

– Nils Torvalds vastasi, että hän välittää tiedon RKP:n ministeriryhmään, jossa tämä asia varmasti keskustellaan ja käsitellään.

Demokraatti on nähnyt Torvaldsin tai hänen nimissään kirjoitetun vastauksen Nurmiselle. “Laitan tämän eteenpäin meidän ministeriryhmälle kun he näitä kotimaan päätöksiä työstää enemmän kuin minä”, Torvalds kirjoittaa.

Nils Torvaldsilla ei itsellään ole muistikuvaa sähköpostien vaihdosta Valo Swedenin Nurmisen kanssa eikä hän enää löydä niitä meilistä, mutta hän ei yhteydenottoa kiistäkään. Torvalds ei halua arvioida kuinka uskottavana hän pitää sitä, ettei Anna-Maja Henriksson olisi tiennyt Suomessa toimivan muitakin nikotiinipusseja valmistavia yrityksiä kuin Strengbergs Habit Factory.

– Jos olisin joutunut sellaisen lobbausyrityksen kohteeksi, olisi varmasti pyytänyt jonkun avustajan tsekkaamaan, että mitä helvettiä tämä on. Ei minun aikani eikä varmasti myöskään ministerin aika riitä siihen, että tsekkaa. Meillähän oli (EU-) parlamentissa erittäin tiukka sääntö siitä, että emme laittaneet koskaan lobbareiden tekstiä sellaisenaan eteenpäin. Jokainen joka tuntee vähänkin tietokoneohjelmia, tietää, että lobbarin tekstin sellaisenaan eteenpäin laittava jää aina kiinni, Torvalds sanoo.

Nyt Nurmisen meili ei kuitenkaan liittynyt Torvaldsin viittaamaan EU-parlamentin toimintaan.

Nurminen kertoo myös, että Valo Sweden pohti viime vuoden puolella tehtaan perustamista Vaasaan.

– Olin silloin RKP:n Vaasan vaalipiirin kansanedustajaan Joakim Strandiin yhteydessä. Kyselin lähinnä hänen näkemyksiään, mihin suuntaan laki on menossa, että uskaltaako edes investoida tehtaaseen. Että kyllä RKP:ssä on hyvin tiedetty meidän olemassaolosta, Nurminen sanoo.

DEMOKRAATTI on nähnyt Nurmisen ja Strandin sähköpostien vaihdon, jossa Strand muun muassa tiedustelee Nurmisen firman näkemystä siitä, mitä STM esityksessä olisi syytä muuttaa. Nurminen on lähettänyt Strandille RKP:n eduskuntaryhmälle, ministereille ja avustajille tarkoitetun parin sivun muistion yhtiön kannoista koskien hallitusohjelman nikotiinipussiuudistusta.

– Meillä ei ole mitään moitittavaa edustaja Strandin toiminnasta ja hän on ainoastaan pyytänyt elinkeinonharjoittajan näkemyksen ehdotetusta laista jonka olemme antaneet ja joka koskee yleisellä tasolla siihen liittyviä haasteita elinkeinonharjoittamisen näkökulmasta. Edustaja Strand oli luontainen poliitikko lähestyä koska tehdasinvestointimme oli suuntautumassa Vaasaan, Nurminen painottaa.

Strandista tuli 5. heinäkuuta tänä vuonna eurooppa- ja omistajaohjausministeri.

“Lienee syytä meidän täydentää tutkintapyyntö koskemaan myös ministeri Henrikssonia.”

Nurminen muistuttaa myös, että Valo Sweden osallistui myös sosiaali- ja terveysministeriön viralliselle lausuntokierrokselle ja näkee, että lausunnosta ilmenee selvästi, että kyseessä on suomalainen alan valmistaja.

Nurmisen mukaan nikotiinipussitehdas on Suomessa tällä hetkellä vain pietarsaarelaisella yrityksellä.

– Muutamat muutkin yritykset suunnittelivat tehdasta, mutta minä luulen, että kaikki ovat pistäneet jäihin, koska tämä lainsäädäntö on ollut niin poukkoilevaa, ettei kukaan uskalla investoida.

NURMINEN arvioi, että alan yrityksiä eli nikotiinipusseja Suomen ulkopuolella valmistavia ja Suomeen myyviä liikkeitä sekä pieniä jälleenmyyviä kivijalkaputiikkeja on maassamme yhteensä noin 30-40. Kyseessä ovat pienyritykset.

Demokraatti tiedusteli Nurmiselta myös, miksi hän ei aiemmin tullut Henrikssoniin liittyvän näkemyksensä kanssa julkisuuteen.

– Osittain sen takia, että on haluttu keskittyä itse työn tekemiseen. Me emme ole tottuneet tällaiseen kohuun. Ehkä oli vähän liian intensiivistä siinä alkuvaiheessa.

Valo Swedenin Henrikssonin erityisavustajasta Anna Abrahamssonista tekemä tutkintapyyntö poliisille on Nurmisen mukaan esikäsitelty Helsingin poliisilaitoksella 20. lokakuuta. Valo Sweden pyytää tutkintapyynnössään selvittämään, onko erityisavustaja syyllistynyt tuottamukselliseen virkavirheeseen ja virka-aseman väärinkäyttöön. Tutkintapyyntö on tehty 16. lokakuuta.

– Tuolloin meillä ei vielä ollut tiedossa ministeri Henrikssonin rooli, koska hän kiisti silloin että hänellä oli mitään tekemistä asian kanssa. Julkisuuteen tulleiden tietojen valossa lienee syytä meidän täydentää tutkintapyyntö koskemaan myös ministeri Henrikssonia, koska hänellä on todennäköisesti keskeisin rooli ollut tässä koko tapahtumasarjassa. Poliisin tehtävänä on tutkia, onko asiassa tapahtunut virantoimituksessa tehty rikos vai ei, me emme halua spekuloida asialla sen enempää, Nurminen sanoo.

Nurmisen mukaan tutkintapyynnössä on kyse muun muassa siitä, miten lakiin oli tullut yhden yrityksen maut. Häntä kiinnostaa se, onko Abrahamssonin yläpuolella ollut vaikuttaja, joka on pyytänyt häntä viemään makulistan hallitukselle.

HENRIKSSON on Helsingin Sanomissa kiertänyt kysymystä mahdollisesta toimeksiantajan roolista.

– Ministeri kantaa aina viime kädessä vastuun, mitä puolueen nimissä tapahtuu. Minä kannan sen vastuun, hän sanoi lehdelle.

Poliisin ratkaisujen jälkeen Valo Sweden arvioi Nurmisen mukaan, onko firmalla syytä siviilipuolen kanteisiin tai toimenpiteisiin.

Nurmisen mielestä ministeri Henriksson oli oikeassa siinä, että makujen rajoittaminen vain kahteen johtaa menetettyihin verotuloihin ja harmaan tuonnin lisääntymiseen.

– Tapa jolla hän vain ajoi yhden pietarsaarelaisen yrityksen etua oli täysin väärä tapa ratkaista tämä ongelma, Nurminen kommentoi.

Valo Sweden on kertonut aiemmin Iltalehdelle lopettavansa toimintansa Suomessa.

EUROPARLAMENTAARIKKO Anna-Maja Henriksson sanoo Demokraatille tekstiviestitse yhä, ettei hän ole tiennyt sitä, että Suomessa on muitakin nikotiinipussiyrityksiä.

– Olen ollut siinä uskossa että Strengberg on ollut ainoa yritys, jolla on ollut tuotantoa Suomessa. Ja ymmärtääkseni tämä onkin juuri se tilanne. Valosta en ollut kuullut, hän vakuuttaa.

– Smolnassa oli useita neuvotteluita käynnissä, ja tämä oli yksi josta erkkarit (erityisavustajat) neuvottelivat. Edelleen painotan, että mitään muuta ei ole ollut tavoitteena kun saada aikaan lainsäädäntö joka ei luo kasvavia harmaita markkinoita ja vie verotulot Ruotsiin. Tämähän on ollut myös hallitusohjelman ja hallitusnelikon tavoite. Mikä on ”aikuisten maku” – sehän oli sitten se kysymys. Ja tältä osin RKP olisi halunnut toisenlaisen säätely-ratkaisun, kun että luetteloidaan mitä on sallittu niin yksityiskohtaisesti kun nyt tehtiin. Mutta neuvotteluiden tulos oli sitten toinen, hän sanoo.

Henriksson jätti tekstiviestissään vastaamatta Demokraatin kysymyksiin siitä, antoiko hän erityisavustaja Abrahamssonille nikotiinipussien makuihin liittyvän toimeksiannon. Hän ei myöskään kommentoinut Valo Swedenin tekemää tutkintapyyntöä.

Ministereiden mahdolliseen rikosvastuuseen liittyvä syyteharkinta käsitellään Suomessa eduskunnassa.

Demokraatti ei ole toistaiseksi tavoittanut Anna Abrahamssonia kommenttia varten. Häneltä on kysytty, tiesikö hän, että Suomessa toimii myös Valo Sweden -niminen yritys sekä saiko hän firman lokakuista sähköpostia.

Demokraatti tiedusteli myös, onko Abrahamsson kertonut Valo Sweden -yrityksestä Henrikssonille, antoiko Henriksson hänelle toimeksiannon sallituista mauista sekä onko poliisi ollut häneen yhteydessä.

Kohun jälkeen nikotiinipussilaki jätettiin hallituksessa vahvistamatta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on luvannut antaa laista uuden korjatun esityksen.