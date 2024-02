RKP:n puoluesihteeri aikoo jatkaa työssään – hän avaa, miksi puheenjohtajavaali nähtäneenkin jo kesällä

RKP yllätti tänään puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin tiedotustilaisuudella, jossa tämä kertoi selvin sanoin, ettei hän aio jatkaa puheenjohtajana seuraavalle kaudelle. Johannes Ijäs Demokraatti

Kun Henriksson viime kuussa piti tiedotustilaisuutta eurovaaleihin lähtemisestään, hän kertoi ottavansa paikan EU-parlamentissa vastaan, jos hän tulee vaaleissa valituksi.

– Siinä tapauksessa pidän luontevana, että syksyllä järjestetään puoluekokous uuden puheenjohtajan valitsemiseksi, hän totesi.

Tänään tiedotustilaisuudessa niin Henriksson kuin RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff tuntuivat pitävän melko varmana, että uusi puheenjohtaja valitaankin jo kesäkuun puoluekokouksessa.

Guseff sanoo Demokraatille puhelimitse, että puolueen sääntöjen mukaan puoluekokous pidetään viimeistään kesäkuussa. Silloin sääntöjen mukaan valitaan myös puheenjohtaja.

Guseffin mukaan viime kuukausien aikana on ollut kuitenkin huolta siitä, voiko puheenjohtajavaali viedä liian paljon näkyvyyttä EU-vaaleilta. Siksi on syntynyt keskustelua, olisiko mahdollista panna pöydälle puheenjohtajan valinta kesäkuussa niin että pidettäisiin ylimääräinen puoluekokous syksyllä.

Tähän halutaan nyt vielä kuulla puolueen kentältä mietteitä, vaikka lähtökohtaisesti puheenjohtajavaalit järjestetään tämän päivän tiedotustilaisuuden perusteella kesäkuun puoluekokouksessa.

– Nyt kuullaan kenttää tässä. Tässä ei sillä tavalla haluta jyrätä ketään.

HENRIKSSONIN ilmoitettua aiemmin pitävänsä syksyä luontevana ajankohtana puheenjohtajavaalille Guseff ei näe, että tästä olisi muodostunut puolueessa arvovaltakysymystä siinä mielessä, että puheenjohtajan nimitys on nimenomaan puoluekokouksen asia.

– Se kysymys kyllä ei ole ollut päällimmäisenä näissä meidän sisäisissä keskusteluissa, vaan kyllä enemmän on ollut kysymysmerkkiä sen suhteen, että aikooko hän jatkaa kuitenkin puheenjohtajana. Se on ollut kuitenkin se, mikä on kyllä eniten mietityttänyt kenttää.

Guseff ei siis näe, että Henriksson olisi tammikuussa ikään kuin astunut puoluekokouksen varpaille, kun hän ilmoitti pitävänsä luontevana puheenjohtajavalintaa syksyllä.

– Hänhän sanoi, että hän itse näkisi sen luontevana tässä tilanteessa, koska hän silloin ajatteli, että haluaa antaa työrauhaa puolueelle tässä tilanteessa, Guseff sanoo ja viittaa siihen, että eurovaalien ja puoluekokouksen välinen viikon aika kesäkuussa olisi ollut kovin pieni puheenjohtajakamppailun käymiselle.

Guseff katsoo, että Henrikssonilla oli hyvä tarkoitus. Kun sitten puolueessa alkoi herätä kysymyksiä, voisiko Henriksson mahdollisesti jatkaakin puheenjohtajana, tänään asiaa selkeytettiin tiedotustilaisuudessa.

RKP:SSÄ on kannettu huolta puolueen laskeneesta kannatuksesta. Helsingin Sanomien gallupin mukaan RKP:tä äänestäisi enää 3,6 prosenttia, kun viime vuoden eduskuntavaaleissa se sai 4,5 prosenttia äänistä.

Guseffin mukaan eri tutkimukset ovat viitanneet siihen, että RKP:n kannatuspako on suuntautunut nimenomaan kokoomukseen. Hän ei kuitenkaan näe, että presidentinvaalit olisivat ilmiön taustalla eli se, että RKP ei asettanut omaa ehdokastaan vaaleihin. Kannatus oli melko alhaalla myös keväällä 2018, jolloin RKP:llä oli oma ehdokas, mikä viittaisi puoluesihteerin mielestä ohimenevään ilmiöön.

Guseff näkee, että RKP:n yhteinen kosketuspinta on suurin kokoomuksen kanssa, joten esimerkiksi suomenkielisten äänestäjien keskuudessa on voinut tapahtua siirtymää.

Guseff pohtii myös, että syksyn ja talven mittaan on ollut vähän epätietoisuutta RKP:n linjasta, vaikka hän ei kriisin ainesta tilanteessa näekään. Hän painottaa kuitenkin RKP:n oman linjan selkeyttämistä.

FREDRIK Guseff on toiminut RKP:n puoluesihteerinä vuoden 2016 alusta lähtien. Hän näkee, että puolueessa tilanteet vaihtuvat. Hän pitää sitä normaalina pitkään kokemukseensa nojaten. Uraansa nopeasti peilaavan Guseffin katse on tällä hetkellä lähinnä Suomen taloustilanteessa.

– Tietysti tilanne on nyt haasteellinen myöskin koko maan kannalta. Ensin oli neljä vuotta oppositiossa, silloin tietysti on sinänsä helppoa, kun ei tarvitse kantaa mistään vastuuta. Sitten on ollut neljä vuotta edellisessä hallituksessa, milloin ei ollut niin suuria säästöpaineita. Nyt on tietysti nämä suuret kysymykset pöydällä. Kyllä minä näkisin, että se suurin paine on kuitenkin se, että saadaan talous kuntoon.

RKP:ssä puoluehallitus valitsee puoluesihteerin eikä siis puoluekokous. Puoluekokouksissa puoluesihteerin valitseviin puolueisiin verrattuna puoluesihteeri vertautuu RKP:ssä ehkä enemmän toimitusjohtajaan.

Guseff aikoo jatkaa työssään.

– Minä istun niin kauan, kun on luottamusta.