RKP:n ryhmäpuheenjohtaja paalutti suuressa salissa: Tämä hallitus työskentelee ruotsin kielen aseman kehittämiseksi

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson totesi hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa eduskunnan täysistuntosalissa, että on harvinaista, että uusi hallitus saa aloittaa työnsä tilanteessa, jossa työllisyysaste on ennätyksellisen korkea ja tiedossa on useita suunniteltuja investointeja. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja ruotsalainen kansanpuolue ovat tyytyväisiä viime hallituskaudella tehdystä merkittävästä työstä, joka vei Suomea eteenpäin, hän sanoi.

RKP jatkaa ainoana edelliskauden hallituspuolueista uudessa hallituksessa.

– Meillä on kuitenkin myös haasteita ratkottavana. Suomi on velkaantunut jo pidemmän aikaa, useamman vaalikauden ajan. Jos jatkamme entiseen tapaan, Suomi ottaa velkaa 10 miljardia euroa vuodessa pelkästään maamme nykyisten menojen kattamiseksi. Ennen eduskuntavaaleja useimmat puolueet olivat yhtä mieltä siitä, että talouden sopeuttaminen on tarpeen, Andersson jatkoi ja muistutti, että hallitus on ottanut tehtäväkseen tasapainottaa Suomen taloutta kuudella miljardilla eurolla.

– Tehtävä ei ole helppo. Me RKP:ssä haluamme tehdä selväksi, että Suomen on jatkossakin oltava pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, joka huolehtii heikoimmistaan. Voidaksemme turvata hyvinvoinnin ja palvelut myös tulevaisuudessa, tarvitsemme vakaan talouden ja sopeutusta. Leikkauksilta olemme onnistuneet suojelemaan monia sektoreita, kuten koulun. Emme kuitenkaan kaikkia. Ja on selvää, että toimet tulevat koskettamaan monta ihmistä. Siksi jatkotyössä on tehtävä huolelliset vaikutustenarvioinnit sekä kohdistettuja tukitoimia heille, jotka niitä eniten tarvitsevat, Andersson totesi.

ANDERSSON nosti puheessaan esiin myös pulan osaavasta työvoimasta.

– Me RKP:ssä emme näe, että lisääntynyt työperäinen maahanmuutto olisi pelkkä vaihtoehto, vaan me näemme sen täysin välttämättömänä. Siksi olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että hallitus nyt vauhdittaa työperäistä maahanmuuttoa muun muassa nopeuttamalla lupamenettelyjä ja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisia.

Andersson nosti esiin myös sen, että hallitus aikoo tehdä työmarkkinauudistuksia, jotka helpottavat yritysten mahdollisuuksia palkata.

– Kyse on uudistuksista, jotka on tehty Ruotsissa ja Saksassa vuosikymmeniä sitten, ja jotka ovat rakentaneet pohjan maiden taloudelliselle menestykselle. Erityisen tärkeää on, että paikallinen sopiminen nyt sallitaan myös järjestäytymättömille yrityksille. Tätä RKP on esittänyt jo pitkään.

Ilmastosta Andersson totesi, että hallituksen viesti on selkeä.

– Pidämme aktiivilla toimilla kiinni ilmastolain tavoitteista. Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035.

Anderssonin mukaan on täysin selvää, että hallitusohjelman kirjaukset humanitaarisestä maahanmuutosta ovat vaikeita RKP:lle.

– Maahanmuuttopoliittisissa lainvalmisteluissa on tärkeää noudattaa ihmisoikeussopimuksia ja perustuslakia. Ymmärrämme että moni kirjaus on huolestuttanut heitä, jotka eivät asu pysyvästi Suomessa. Teemme kaikkemme, jotta ratkaisut edistävät jokaisen ihmisoikeuksia. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja me teemme kaikkemme poistaaksemme eri ihmisryhmien välistä vastakkainasettelua maassamme.

RKP:N ryhmäpuheenjohtaja painotti, että hallitusohjelmassa todetaan selkeästi ”kaksikielisyys on maallemme myönteinen vahvuus”.

– Suomen kaksikielisyys ja oikeus palveluihin molemmilla kansalliskielillä näkyy läpi hallitusohjelman. Riippumatta siitä onko kyse hoidosta, koulutuksesta tai muista palveluista, tämä hallitus ei työskentele ainoastaan ruotsin kielen aseman turvaamiseksi, vaan myös sen kehittämiseksi.

– Myös Ahvenmaan maakunnan kanssa tehtävää hyvää yhteistyötä jatketaan. Hallitus muun muassa kehittää ja edistää itsehallintoa ja jatkaa Ahvenanmaa-strategian toimeenpanoa.

– Ehdotus hallitusohjelmaksi sisältää monia RKP:lle tärkeitä kirjauksia, jotka vievät Suomea eteenpäin. Meidän kädenjälkemme näkyy ohjelmassa monella eri tavalla. Myös sellaisten asioiden kautta, joita voisi löytyä ohjelmasta, mutta ei nyt löydy. Me RKP:ssä olemme valmiita kantamaan vastuuta hyvinvointiyhteiskuntamme pelastamiseksi, Andersson päätti.