RKP:n ryhmäpuheenjohtaja rasismikeskustelussa: ”Ei saa olla tilaa minkäänlaiselle vihjailulle”

Rasismi ei ole uusi ilmiö Suomessa. Ja pelkästään tällä tiedonannolla siitä ei päästä eroon. Me kaikki ymmärrämme sen. Mutta me RKP:ssä pidämme tiedonantoa myös lähtölaukauksena ja tiekarttana koko vaalikauden kestävälle työlle, jota tehdään yhteiskunnan kaikilla tasoilla, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoi eduskuskunnassa niin kutsutusta rasismitiedonannosta keskusteltaessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Anderssonin mukaan seuraava askel on se, että ryhdytään toteuttamaan yhdessä sovittuja asioita.

– Ja kun sanomme yhdessä, tarkoitamme, että työtä tehdään yhdessä koko kansalaisyhteiskunnan kanssa.

– Kaikilla päivittäin rasismin ja syrjinnän vastaista työtä tekevillä järjestöillä on selkeä kuva siitä, miten rasismi ilmenee arjessa, ja laajaa osaamista siinä, miten parhaiten voimme toimia rasismia vastaan. Siksi on keskeistä, että hallitus nyt vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia. Toivomme jatkotyössä hyvää vuoropuhelua, varsinkin tulevan toimenpideohjelman valmistelun yhteydessä.

Andersson sanoi puheessaan myös, että ratkaisevaa on se, miten itseään ilmaisee.

– Mitä sanoja käytämme ja mitä emme käytä. Tässä meillä on kaikilla aina mahdollisuus valita. Meidän kansanedustajien. Meidän kaikkien tässä salissa, tulee näyttää esimerkkiä puhumalla kunnioittavasti ja käyttämällä sellaista kieltä, joka ei loukkaa. Ja meillä on aivan erityinen vastuu siitä, miten puhumme esimerkiksi eri vähemmistöistä ja maahanmuuttajista. Ei saa olla tilaa minkäänlaiselle vihjailulle, rivien välissä viesteille eikä puheelle, jossa kirjaimellisesti sanotaan yhtä, mutta ilmiselvästi tarkoitetaan toista. Ja on tärkeää, että tämä nyt tunnistetaan tiedonannossa.

ANDERSSON totesi RKP:ssä käydyn kesän aikana monia keskusteluja.

– Olemme yksimielisiä siitä, että myös RKP:n poliittisena liikkeenä tulee vahvistaa osaamistaan ja tietämystään rasismin vastaisesta työstä. Kaikilla meillä on parantamisen varaa.

Andersson kiitti pääministeri Petteri Orpoa siitä, että ”hän on johtanut tiedonantoprosessia selkeästi”.

– Jatkossa rasismin ja syrjinnän vastaista työtä ohjataan valtioneuvoston kansliasta. Arvostamme sitä, että pääministeri haluaa myös jatkossa itse johtaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtävää työtä. Se on hyvin tärkeä ja voimakas viesti, Andersson sanoi.