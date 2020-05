Rohkea ratkaisu Pohjois-Satakunnassa

Sekä Honkajoen että Kankaanpään valtuustot hyväksyivät kuntaliitossopimuksen. Näin ollen Satakunnassa on 1.1.2021 alkaen yksi kunta vähemmän, kun Honkajoki ja Kankaanpää ovat yhtä.

”Suuri Pohjois-Satakunnan kuntaliitos kariutui. Neuvotteluissa jatkaa vain kaksikko Kankaanpää ja Honkajoki.” Tämä lause on Ylen uutisesta 17.10.2014. Vajaat kuusi vuotta sitten emme vielä löytäneet yhteistä säveltä, mutta hiljaa hyvä tulee, sanotaan. Perjantai-iltana 15.5.2020 elimme sekä Honkajoella että Kankaanpäässä jännittäviä aikoja. Oli määräpäivä ratkaista kuukausia neuvotellun vapaaehtoisen kuntaliitossopimuksen kohtalo. Kankaanpäässä jännityskerrointa lisäsi kaupunginvaltuuston historian ensimmäinen etäkokous, joka sujui lopulta erinomaisen hienosti. Kerrottakoon toki, että järjestimme kenraaliharjoitukset ihan vaan varmuuden vuoksi. Olihan meillä käsissämme historiallinen valtuuston kokous.

Katsoin myöhemmin tallenteelta Honkajoen kunnanvaltuuston kokouksen. Kuuntelin jokaisen puheenvuoron sanatarkasti. Kukaan ei voi väittää, etteikö Honkajoella olisi taisteltu vuosia itsenäisyyden puolesta. Palveluverkkoa on supistettu ja kunnan henkilöstömäärä on jo minimissä. Talouden tasapainotusta on tehty kaikin keinoin, mutta keinovalikoima alkoi käydä vähiin. ”Hyviä vaihtoehtoja ei ole”, totesi eräs valtuutettu. ”Ei ole helppo päivä”, totesi toinen. Vaikeiden päätösten tekeminen vaatii tunnetusti rohkeutta. Mikä onkaan valtuutetulle vaikeampi päätös, kuin oman kunnan lakkauttaminen?

Vaikka tänä vuonna Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitos jää ainoaksi, on jo seuraava kuntaliitos Kyyjärven osalta kuntajakoselvittäjän työlistalla. Kuntatalouden heikon tilanteen vuoksi Honkajoen ja Kyyjärven kaltaisten kriisikuntien määrä tulee kasvamaan. Eikä vallitseva koronaepidemia tule kuntien tilannetta ainakaan helpottamaan. Onkin ennustettavissa, että kuntaliitoksia tullaan lähitulevaisuudessa näkemään enemmänkin. Helppoa on sanoa, että ”nyt löysi kaksi velkaista toisensa”. Jos yhtään tässä maailman ajassa ympärilleen katsoo, niin eipä niitä velattomia ja varakkaita kuntakavereita ole liiemmin tarjolla.

Kunnan tärkein tehtävä on tarjota asukkailleen heidän tarvitsemansa peruspalvelut. Uskon, että siihen tehtävään vapaaehtoisesti hyväksytty kuntaliitos antaa parhaat mahdollisuudet tulevaisuudessa. Me, Kankaanpää ja Honkajoki teemme tulevaisuuden yhdessä.

Heidi Viljanen, kansanedustaja

