Romutuspalkkion suosio yllätti – tukirahat varattu loppuun ennätysajassa

Vanhojen autojen romuttamiseen tarkoitettu romutuspalkkio on ollut tänä vuonna suosittu. DEMOKRAATTI Demokraatti

Traficom kertoo, että budjetissa romutustuelle suunnattu 8 miljoonaa euroa on varattu viidessä kuukaudessa loppuun. Suurin osa hakemuksista on tehty sähköpyörien hankintaan.

– Romutuspalkkion hakuaika on voimassa joulukuun loppuun saakka, mutta lain mukaan palkkioita voidaan myöntää vain siihen saakka, kun palkkiolle varattua määrärahaa on käytettävissä. Tämänhetkinen tilanne on se, että rahat on varattu loppuun. Hakemuksia on vielä käsittelyssä suuri määrä, ja käsittelyn edetessä varaustilanne voi muuttua ja tukea voi vapautua haettavaksi, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylijohtaja Kati Heikkinen toteaa tiedotteessa.

Traficomissa on oltu positiivisesti yllättyneitä romutuspalkkion suosiosta.

– Se, että palkkion hyödyntämisessä on tällä kertaa ollut enemmän valinnanvaraa, eli palkkiota on voinut hyödyntää uuden vähäpäästöisen auton, sähköpolkupyörän tai joukkoliikenteen palveluiden hankintaan, on näkynyt hakemusmäärissä. Uusille vaihtoehdoille on selvästi ollut tilausta, Heikkinen arvioi.

Hakemusten käsittely on ruuhkautunut.

Romutuspalkkiota on voinut saada hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1 000–2 000 euroa. Joukkoliikennelipun tai sähköavusteisen polkupyörän hankkimiseen palkkio on enintään 1 000 euroa.

Romutuspalkkiohakemuksia on tullut yli 6 000 kappaletta. Niiden käsittely on ruuhkautunut ja tällä hetkellä käsitellään tammikuussa saapuneita hakemuksia.

– Teemme kaikkemme, että kaikki palkkiot saadaan maksuun mahdollisimman pian, Heikkinen toteaa.

Tämän vuoden romutuspalkkiosta syntyi tulkintaepäselvyyksiä, kun lakipykälien muotoilu mahdollisti hakemusten niputtamisen, mikä ei ollut lainsäätäjän alkuperäinen tarkoitus.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta kertoo tiedotteessa selvittäneensä romutuspalkkiolain toimeenpanoon liittyneitä epäselvyyksiä. Valiokunta kehottaa liikenne- ja viestintäministeriötä arvioimaan yhdessä Traficomin kanssa, millaisiin konkreettisiin toimiin ongelmien takia on syytä ryhtyä.