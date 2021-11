Ruanda reagoi omikronmuunnokseen – lentoja keskeytetään ja karanteenimääräyksiä kiristetään

Keskiafrikkalainen Ruanda liittyy niiden maiden joukkoon, jotka ovat asettaneet matkustuskieltoja koronaviruksen omikronmuunnoksen takia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruanda keskeyttää suorat lennot toistaiseksi niihin yhdeksään Afrikan maahan, joissa omikronia on raportoitu. Näistä maista viimeisen viikon aikana saapuneet matkustajat asetetaan omakustanteiseen hotellikaranteeniin seitsemän päivän ajaksi.

Lentojen perumisen lisäksi kaikki maahan saapuvat matkustajat määrätään tästä eteenpäin 24 tunnin pituiseen karanteeniin lähtömaasta riippumatta.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että omikron on ”erittäin suuri” globaali riski.